Каков потенциал наращивания российского госдолга

5 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты оценили потенциал наращивания российского госдолга и возможности его обслуживания по сравнению с другими странами мира. Россия может удерживать "безопасный" уровень госдолга в диапазоне 90-100% от ВВП, оценили аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, пишут

Оценка основывается на методике Международного валютного фонда (МВФ), изложенной в исследовании "Максимально приемлемый уровень задолженности по странам". Она учитывает не только бюджетные балансы, но и факторы, которые определяют долговую емкость государства с помощью налоговой базы, риска резких фискальных шоков, потенциального снижения темпов роста, премии за ликвидность (convenience yield), стоимости заимствований, и ряд других показателей. Согласно расчетам МВФ, развитые страны способны безопасно удерживать долг на уровне 124% от ВВП, развивающиеся - 76% от ВВП, а низкодоходные экономики - около 57%.

Хотя Россия по классификации международных организаций относится к группе развивающихся стран, модель МВФ подразумевает для нее потенциально устойчивый долг в размере 90-100% ВВП, пишут аналитики ЦЭМИ РАН. Сейчас же его фактический уровень в 5 раз ниже - меньше 20%, напоминают они. "В свою очередь, это означает, что наша страна использует незначительную часть своего долгового потенциала и обладает одним из крупнейших фискальных резервов прочности среди крупных экономик", - указано в исследовании.

Как считает автор исследования, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, Россия могла бы брать в долг больше без серьезных рисков. Более того, несмотря на риски из-за высокой ключевой ставки, в случае дальнейшего падения нефтяных доходов Минфин может быть вынужден увеличить заимствования, полагает он.

России по состоянию на 2 декабря 2025 г. составляет 15% ВВП и в среднесрочной перспективе не планируется превышать уровень в 20%, сообщил министр финансов Антон Силуанов 2 декабря на форуме "Россия зовет!". Такой низкий показатель - это преимущество российской экономики, добавил он. При этом процентные расходы на его обслуживание, по словам Силуанова, довольно велики и достигли 7% ВВП. Это связано с высокой ключевой ставкой. По данным Счетной палаты, обслуживание госзаимствований в первой половине 2025 г. обошлось в 1,58 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.

В 2024 г. госдолг составил 29 трлн руб., или 14,4% от ВВП. В 2025 г. он может достичь 38,5 трлн руб. и составить 17,7% от ВВП, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026-2028 гг. Уже в 2026 г. цифра может вырасти до 43,6 трлн руб., в 2027 г. - до 48,4 трлн руб., в 2028 г. - до 53,7 трлн руб. и составить 19,5% от ВВП.

По словам Бахтизина, в нынешних условиях внешних источников заимствований в силу политических причин у России практически нет. В то же время опора на внутренние источники финансирования делает долговую позицию страны более устойчивой по сравнению с другими государствами, считает он.

По данным МВФ на 22 октября, мировой госдолг составлял около $111 трлн, а его отношение к мировому ВВП достигло 94,7%. К 2029 г. он превысит 100% от мирового ВВП, считают в организации.