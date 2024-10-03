Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3894,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5497,58 млрд руб.

3 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 октября составили по Российской Федерации 3894,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3701,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5037,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4815,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 октября составили 5497,58 млрд руб. против 4888,60585 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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