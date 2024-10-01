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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2193 руб.
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01 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2193 руб.
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1 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,83 коп. и составил 13,2193 руб. Минимальный курс юаня составил 13,11 руб., максимальный - 13,337 руб. Было заключено 37112 сделок. Объем торгов составил 55559,18 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,283 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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