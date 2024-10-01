Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5254,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4880,22 млрд руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 октября составили по Российской Федерации 5254,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5019,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4954,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4747,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 октября составили 4880,22 млрд руб. против 4766,664070000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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