Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4954,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4766,66 млрд руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 сентября составили по Российской Федерации 4954,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4747,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4605,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4406,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 сентября составили 4766,66 млрд руб. против 4723,14646 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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