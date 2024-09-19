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19 сентября 2024 года 17:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 сентября

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19 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7659,54 (+71,58) руб./грамм; на серебро - 91,17 (+0,75) руб./грамм; на платину - 2908,72 (+14,48) руб./грамм; на палладий - 3263,37 (+62,61) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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