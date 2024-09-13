Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6264,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3259,25 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 6264,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6020,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6222,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5973,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 3259,25 млрд руб. против 3336,7401800000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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