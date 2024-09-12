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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 13 сентября в размере 100,3907 руб.
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12 сентября 2024 года 17:08

ЦБ РФ установил курс евро с 13 сентября в размере 100,3907 руб.

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12 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 100,3907 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,14 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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