Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 785,2 млрд руб.

6 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 785,2 млрд руб.

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Доля Tesla Inc. на китайском рынке электромобилей в январе-июле 2024 года снизилась до 6,5% по сравнению с 9% за тот же период прошлого года, говорится в отчете шанхайской консалтинговой компании Automobility. Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобилям Tesla... Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобилям Tesla... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-788 на 27 млрд 254,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале 2024 года увеличилась на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $71,5 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). В расчетах учитывались данные... В расчетах учитывались данные... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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ОАО "Дербентский завод игристых вин" в 2024 году планирует произвести порядка 2 млн декалитров (дал) игристого вина, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора предприятия Гайдар Шуайбов. По его словам, в 2023 году было произведено 1,143 млн дал этой... По его словам, в 2023 году было произведено 1,143 млн дал этой... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с $602,050 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-августе 2024 года резервы увеличились на $15,123 млрд, или на 2,5%, с $598,592 млрд... В январе-августе 2024 года резервы увеличились на $15,123 млрд, или на 2,5%, с $598,592 млрд... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,91 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2640,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2645,1 (+0,9%) пункта, минимальное... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица... Безработица... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,34/91,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Показатель общих премий, собранных российскими страховщиками по ОСАГО по итогам II квартала 2024 года, практически не изменился к уровню II квартала 2023 года и составил 82 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за II квартал... читать дальше

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Ирак с 27 августа сократил экспорт нефти до 3,3 млн б/с, сообщило местное министерство нефти. Кроме того, страна обещает в ближайшие месяцы снизить внутреннее потребление нефти. Кроме того, страна обещает в ближайшие месяцы снизить внутреннее потребление нефти. Данные меры, подчеркнули в ведомстве, предприняты для достижения целевого уровня... Данные меры, подчеркнули в ведомстве, предприняты для достижения целевого уровня... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня ruAA+ с ruAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение рейтинга отражает поступательное наращивание банком объемов поддержки,... "Повышение рейтинга отражает поступательное наращивание банком объемов поддержки,... читать дальше

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В понедельник, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В понедельник, 9 сентября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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