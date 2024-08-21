Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1981 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0805 руб., максимальный - 12,2435 руб. Было заключено 53587 сделок. Объем торгов составил 90221,52 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,09 руб. за юань.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,37 коп. и составил 12,1981 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51518,015 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 318,009 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,37 коп. и составил 12,1981 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0805 руб., максимальный - 12,2435 руб. Было заключено 53587 сделок. Объем торгов составил 90221,52... Минимальный курс юаня составил 12,0805 руб., максимальный - 12,2435 руб. Было заключено 53587 сделок. Объем торгов составил 90221,52...

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Производители пищевой продукции в июле этого года по сравнению с июнем повысили цены на 0,8%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста цен ускорились. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с... Темпы роста цен ускорились. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 августа увеличивались теми же темпами, что и в предыдущие две недели: рост по сравнению с предыдущей неделей составил 0,26% после повышения на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ июле 2024 года выросли на 1,1% после снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале... Опрошенные "Интерфаксом" в начале... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2024 года составила 427,4 млн рублей и по сравнению с 1 июля 2024 года увеличилась на 100,5 млн рублей, или 30,7%, проинформировал в среду Росстат. Как сообщалось, просроченная задолженность по... Как сообщалось, просроченная задолженность по... читать дальше

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Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%. С начала месяца рост цен в РФ к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%. Из данных за 19 дней августа этого и... Из данных за 19 дней августа этого и... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне развернувшихся вверх цены на нефть и в целом благоприятной конъюнктуры мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,01% и составил 2768,14 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,01% и составил 2768,14 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Товарная структура аграрного экспорта РФ к 2030 году может измениться за счет увеличения экспортных поставок мясной и молочной продукции, продукции пищевой промышленности и другой продукции АПК. Но основа агроэкспорта сохранится за зерновыми культурами, следует из презентации... читать дальше

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Евросоюз достиг цели по заполнению газовых хранилищ на 90% более чем на два месяца раньше контрольного срока 1 ноября, сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК) со ссылкой на ассоциацию европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe. "Это подчеркивает готовность ЕС к... "Это подчеркивает готовность ЕС к... читать дальше

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Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными, говорится в сообщении компании. Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных... Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных... читать дальше

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Турция в сентябре отправит научно-исследовательское судно Oruc Reis для проведения разведки на трех нефтяных блоках, расположенных на шельфе Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства нефти страны. В июле страны подписали соглашение о... В июле страны подписали соглашение о... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в... читать дальше

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Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, говорится в пересмотренных данных министерства труда США. Предыдущая оценка была... Предыдущая оценка была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,16 коп. и составил 12,2 руб. Минимальный курс юаня составил 12,08 руб., максимальный - 12,239 руб. Было заключено 13763 сделки. Объем торгов составил 30443,25 млн... Минимальный курс юаня составил 12,08 руб., максимальный - 12,239 руб. Было заключено 13763 сделки. Объем торгов составил 30443,25 млн...

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Участники рынка могут ожидать дальнейших снижений процентных ставок в еврозоне, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта. "Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", -... "Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", -... читать дальше

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