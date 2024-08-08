.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 августа в размере 86,5621 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Индексация пенсий работающих пенсионеров будет проводиться 2 раза в год
Социальный фонд России будет проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров 2 раза в год, начиная с 2025 года, 1 февраля будет индексироваться вся пенсия целиком, а 1 апреля только страховая часть, сообщается на сайте фонда. "Закон об...
 
Экспорт газа из России к 2050 году может вырасти почти втрое
Объемы экспорта газа из России к 2050 г. могут вырасти почти втрое, угля - на 59%, нефти - на 3,8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой "Энергостратегии 2050", пишут...
 
В программу долгосрочных сбережений вложились 900 тыс. россиян
За семь месяцев действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) россияне заключили 900 тыс. таких договоров на 46 млрд рублей, сообщили "Известиям" в ЦБ. В программу долгосрочных сбережений готов вложиться каждый седьмой россиянин (14%). Это...
 
08 августа 2024 года 17:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 августа в размере 86,5621 руб.

 0  
8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 августа 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8718 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,89 коп. и составил 11,8718 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,782 руб., максимальный - 11,908 руб. Было заключено 39725 сделок. Объем торгов составил 84646,4 млн...
.
08 августа 2024 года 18:56
Индекс МосБиржи упал на 0,8%, индекс РТС рухнул на 1,5%
Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил четверг их существенным падением.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,78% и составил 2852,51 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 1,48% - до 1038,1 пункта....    читать дальше
.
08 августа 2024 года 18:39
Путин подписал закон об обязанностях иностранцев для сохранения ими права въезда в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 18:24
"Альфа-групп" до конца этого года планирует запустить собственный НПФ
Альфа-групп до конца 2024 года планирует запустить негосударственный пенсионный фонд (НПФ), клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к группе.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 18:05
Нефтяные цены возобновили рост, Brent торгуется выше $78,9 за баррель
В ходе торгов вечером нефтяные цены возобновили рост.

Статданные, опубликованные в четверг, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску. Фондовые индексы США...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8594 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,48 коп. и составил 11,8594 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7795 руб., максимальный - 11,904 руб. Было заключено 25293 сделки. Объем торгов составил 40295,38...
.
08 августа 2024 года 17:47
Июльская динамика финансовых потоков может указывать на начало охлаждения деловой активности - ЦБ
Динамика финансовых потоков в июле указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в июле снизился на 1,2% относительно...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 17:40
Германия на 1,3% увеличила производство мяса в январе-июне
Германия в 1-м полугодии 2024 года увеличила производство мяса на 1,3% относительно того же периода прошлого года - до 3,4 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Федерального статуправления (Destatis).

На скотобойнях за этот период было забито 24 млн свиней,...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 августа
ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6680,53 (+57,68) руб./грамм; на серебро - 75,56 (+0,77) руб./грамм; на платину - 2577,09 (+62,31) руб./грамм; на палладий - 2532,56 (+169,77) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
08 августа 2024 года 17:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 августа в размере 86,5621 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
08 августа 2024 года 17:29
ЦБ РФ установил курс евро с 9 августа в размере 94,1333 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 94,1333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,14 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
08 августа 2024 года 17:25
В июле аналитиками зафиксирован рост ставок аренды полувагонов
Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) зафиксировали в июле 2024 г. в РФ рост ставок аренды полувагонов, которые достигли 2926 руб. в сутки без НДС (+4,5% к июню 2024 г.) для аренды сроком 1 год и менее и 2617 руб. в сутки без НДС (+1,4%) для долгосрочной аренды, сообщается в...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 17:17
Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных евробондов РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 17:10
Фондовые индексы США уверенно растут в начале торгов
Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в четверг после публикации статданных о более существенном, чем ожидалось, снижении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск поднялся на...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 17:05
"Уральские авиалинии" в этом году намерены сохранить перевозки пассажиров на прошлогоднем уровне
Авиакомпания "Уральские авиалинии", чей основатель и гендиректор Сергей Скуратов в четверг покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, в 2024 году хочет сохранить перевозки пассажиров на уровне 2023 года. Перевозчик также намерен продолжать переговоры о выкупе своих самолетов...    читать дальше
.
08 августа 2024 года 16:56
Закон о легализации майнинга криптовалют в России подписан президентом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября 2024 г. деятельности по добыче криптовалют, документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов. Закон дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.