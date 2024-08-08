Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -658,7 млрд руб.

8 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -658,7 млрд руб.

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Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы - Deutsche Telekom AG - во 2-м квартале увеличила чистую прибыль на 36% - до 2,09 млрд евро против 1,54 млрд евро за аналогичный период 2023 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль до... Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль до... читать дальше

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Во 2-м квартале VEON получил выручку в $1 млрд, что на 12,1% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания. На сервисную выручку пришлось $987 млн - показатель увеличился на 11,3% в годовом выражении. EBITDA телекоммуникационного холдинга увеличилась... EBITDA телекоммуникационного холдинга увеличилась... читать дальше

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Сбербанк готов к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, регулярно проводит стресс-тесты, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг. "Готовы ли мы к повышению потенциальному? В целом да. Мы... "Готовы ли мы к повышению потенциальному? В целом да. Мы... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-767 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9541% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,81%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,81%... читать дальше

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По итогам 2-го квартала выручка Fix Price выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 69,3 млрд... Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 69,3 млрд... читать дальше

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Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG резко увеличил чистую прибыль и умеренно нарастил выручку в третьем квартале 2024 финансового года, однако объем новых заказов упал в годовом выражении, и акции компании дешевеют. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2024 году в целом по сектору до 14-17% с 12-15% ранее, розничному - до 12-14% с 9-11% ранее, следует из его презентации. Сбербанк в корпоративном кредитовании в текущем году планирует наращивать портфель на... Сбербанк в корпоративном кредитовании в текущем году планирует наращивать портфель на... читать дальше

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Перевозки черных металлов по сети РЖД за семь месяцев 2024 года сократились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 48,4 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутренние перевозки черных металлов составили 33,3 млн... Внутренние перевозки черных металлов составили 33,3 млн... читать дальше

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Немецкая энергетическая компания Uniper SE резко снизила чистую прибыль в первой половине 2024 года на фоне сокращения выручки. Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в январе-июне снизилась в 10,5 раза и составила 903 млн евро против 9,44 млрд евро за... Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в январе-июне снизилась в 10,5 раза и составила 903 млн евро против 9,44 млрд евро за... читать дальше

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Сбербанк во 2-м квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1% - до 418,7 млрд рублей по сравнению с 380,3 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка в 1-е полугодии выросла на 10,7% - до 816,1 млрд рублей с 737,5 млрд рублей... читать дальше

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Сбербанк во втором квартале увеличил портфель розничных кредитов по МСФО на 6,3%, до 17,5 трлн рублей, корпоративных - на 4,4%, до 24,4 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. С начала года кредитный портфель физлиц банка увеличился на 8,9%, компаний -... С начала года кредитный портфель физлиц банка увеличился на 8,9%, компаний -... читать дальше

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Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль немного опускается на фоне слабеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,84 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,26 коп. выше... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,84 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,26 коп. выше...

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 7 августа на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги незначительными изменениями на фоне ухудшения внешней фондовой и слабого снижения нефтяных цен. В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,6-1,1% из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний, хотя в начале торгов... В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,6-1,1% из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний, хотя в начале торгов... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,74/89,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -658,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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