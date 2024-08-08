ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 августа в размере 85,9543 руб., евро - 93,8419 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 93,8419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,54 коп.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 85,9543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,97 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53063,514 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 338,151 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,89 коп. и составил 11,8907 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8515 руб., максимальный - 11,929 руб. Было заключено 35806 сделок. Объем торгов составил 62442,55... Минимальный курс юаня составил 11,8515 руб., максимальный - 11,929 руб. Было заключено 35806 сделок. Объем торгов составил 62442,55...

.

ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6822,01 (+141,48) руб./грамм; на серебро - 76,19 (+0,63) руб./грамм; на платину - 2608,34 (+31,25) руб./грамм; на палладий - 2568,74 (+36,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Рост ВВП РФ во 2-м квартале замедлился до 4,0% ВВП РФ во 2-м квартале 2024 года увеличился на 4,0% по сравнению со 2-м кварталом 2023 года после роста на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с расчетами Минэкономразвития... Данные Росстата совпали с расчетами Минэкономразвития... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти. В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский... В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский... читать дальше

.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 августа составит за 257,3 рубля за тонну против 444,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится в 1,7 раза и станет минимальной за все время ее действия (с июня 2021 года). Пошлина на ячмень... Пошлина на ячмень... читать дальше

.

Промсвязьбанк (ПСБ) в первом полугодии 2024г увеличил чистую прибыль по РСБУ до 97 млрд руб., что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (56,2 млрд руб.)., сообщается в отчетности банка. Чистые процентные доходы в I полугодии выросли на 32,4% -... Чистые процентные доходы в I полугодии выросли на 32,4% -... читать дальше

.

Аэропорт "Пулково" в январе-июле обслужил более 11,9 млн пассажиров, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта). "Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 9,6 млн человек, на международных - достиг 2,3 млн", -... читать дальше

.

АО "Почта России" по итогам 1-го полугодия 2024 года увеличила чистый убыток по РСБУ на 30% - до 8,58 млрд рублей против 6,6 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании. В пресс-релизе компании убыток объясняется отрицательным... В пресс-релизе компании убыток объясняется отрицательным... читать дальше

.

Количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G в Китае на конец июня составляло около 3,92 млн, сообщило министерство промышленности и информатизации страны. Таким образом, за первое полугодие их число выросло на 540 тыс. Их доля в общем количестве базовых... Таким образом, за первое полугодие их число выросло на 540 тыс. Их доля в общем количестве базовых... читать дальше

.

"Таттелеком" в январе-июне 2024 года получило 915,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении оператора связи. Выручка выросла на 7,1%, до 4,6 млрд рублей. Прибыль от продаж повысилась на... Выручка выросла на 7,1%, до 4,6 млрд рублей. Прибыль от продаж повысилась на... читать дальше

.

Продажи пива в Германии в первом полугодии уменьшились на 0,6% относительно того же периода прошлого года и составили около 4,2 млрд литров, сообщается в отчете Федерального статистического управления (Destatis). "Это означает, что долгосрочная тенденция падения показателя... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,20 коп. и составил 11,8815 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8485 руб., максимальный - 11,9185 руб. Было заключено 24523 сделки. Объем торгов составил 37707,52... Минимальный курс юаня составил 11,8485 руб., максимальный - 11,9185 руб. Было заключено 24523 сделки. Объем торгов составил 37707,52...

.

Промпроизводство в Евразийском экономическом союзе выросло на 4,4% в январе-июне текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Промышленное производство в Евразийском экономическом... "Промышленное производство в Евразийском экономическом... читать дальше

.