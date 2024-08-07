Запасы нефти в США упали за период с 26 июля по 2 августа на 3728 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1340 тыс. баррелей

7 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 3728 тыс. баррелей - до 429,321 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1340 тыс. баррелей и составили 225,097 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 949 тыс. баррелей, достигнув 127,796 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, в первом полугодии 2024 года увеличила операционную прибыль на 38%, до 423 млн фунтов стерлингов ($537,8 млн). Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... читать дальше

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Постепенный рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России; в Роспотребнадзоре также ожидают традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями к концу лета - началу осени. "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,87 коп. и составил 11,8046 руб. Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн... Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн...

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Чистый убыток ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 759,99 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 6,26 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.... читать дальше

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Минфин РФ во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака на совещании 8 июля разработал законопроект о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Также было поручено обеспечить возможность применения... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6622,85 (+68,24) руб./грамм; на серебро - 74,79 (+0,57) руб./грамм; на платину - 2514,78 (+6,68) руб./грамм; на палладий - 2362,79 (+29,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии вырос на 16,6% относительно того же периода прошлого года и составил $72,62 млрд, сообщило министерство торговли страны. Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3728 тыс. баррелей - до 429,321 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1340 тыс. баррелей и составили 225,097 млн... читать дальше

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Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале на 11%, лучше ожиданий аналитиков, однако её акции дешевеют из-за слабого прогноза на третий квартал. Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду уверенным подъемом: рынок продолжает восстанавливаться после резкого падения по итогам торгов в понедельник. В отсутствие важных экономических новостей трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Dow Jones Industrial... Dow Jones Industrial... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 85,9543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 93,8419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рыбаки РФ к 7 августа 2024 года выловили более 3,1 млн тонн рыбы, сообщает Росрыболовство. Согласно материалам ведомства, год назад вылов составил 3,4 млн тонн. Таким образом, он снизился на 8,8%. Выловы сократились во всех рыбохозяйственных бассейнах, за исключением... Выловы сократились во всех рыбохозяйственных бассейнах, за исключением... читать дальше

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Банк России подготовил проект указания, согласно которому неквалифицированные инвесторы с 1 января 2025 года не смогут приобретать бумаги эмитентов иностранных государств, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Бумаги эмитентов,... Бумаги эмитентов,... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июле 2024 года вырос на $8,552 млрд, или на 1,4%, до $602,050 млрд с $593,498 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-июле 2024 года резервы увеличились на $3,458 млрд, или на 0,6%, с $598,592 млрд на 1... читать дальше

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Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания... читать дальше

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