20 октября 2025 года 08:16
Выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца
Михаил Синицын/ТАСС
20 октября. FINMARKET.RU - В сентябре выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца. Доля госпрограмм в общем объеме выдачи опустилась до минимальных значений с начала года, хотя и сохраняет доминирование - 58% в количественном и 74% в денежном выражении. Такая динамика связана ослаблением драйверов роста льготного сегмента и снижением ставок рыночного кредитования, пишет "Коммерсантъ". Несмотря на сентябрьские показатели, эксперты не ждут быстрого роста рыночной ипотеки. "До восстановления рыночного ипотечного кредитования еще далеко. Это перспектива следующих двух лет", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Ключевым фактором остается монетарная политика ЦБ. По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, высокие ставки будут ограничивать выдачи до конца года, а активное восстановление начнется лишь при снижении ключевой ставки до 10-12%. В этом случае доля госпрограмм может уменьшиться до 20% от всей выдачи ипотечных кредитов, полагает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.
