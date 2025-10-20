20 октября. FINMARKET.RU - В сентябре выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца. Доля госпрограмм в общем объеме выдачи опустилась до минимальных значений с начала года, хотя и сохраняет доминирование - 58% в количественном и 74% в денежном выражении. Такаясвязана ослаблением драйверов роста льготного сегмента и снижением ставок рыночного кредитования, пишет "Коммерсантъ".

Несмотря на сентябрьские показатели, эксперты не ждут быстрого роста рыночной ипотеки.

"До восстановления рыночного ипотечного кредитования еще далеко. Это перспектива следующих двух лет", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Ключевым фактором остается монетарная политика ЦБ.

По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, высокие ставки будут ограничивать выдачи до конца года, а активное восстановление начнется лишь при снижении ключевой ставки до 10-12%. В этом случае доля госпрограмм может уменьшиться до 20% от всей выдачи ипотечных кредитов, полагает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.