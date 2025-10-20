Бесконтактные проверки бизнеса: в ход идут ИИ и БПЛА

20 октября. FINMARKET.RU - Количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория нав 2025 году, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025 в Красноярске. Инспекторы провели 201 тыс. проверок с начала года, что на 5 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда действовал мораторий, пишут "Ведомости".

Сфера контроля и надзора полностью перешла на риск-ориентированный подход, напомнил Григоренко. За счет этого с плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска. Власти могут использовать искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы контролировать предприятия без взаимодействия с подконтрольным лицом, не отвлекать, меньше с ним контактировать, пояснила вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина Блудян. Бизнес со своей стороны также запускает различные виды автоматизации с помощью ИИ и предоставляет возможность доступа контролеров к его системам.

На оценку внедрения ИИ в процессы контрольно-надзорной деятельности (КНД) нужно время, при этом важно предусмотреть возможность обжаловать такую ошибку с участием живого сотрудника госоргана, отметил заместитель председателя "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

Меньше соприкасаться с контрольными органами позволяет и внедрение оценки нарушений с помощью БПЛА, считает Блудян. Бизнесу по большому счету все равно, как государство его контролирует, - главное, чтобы не было ошибок в КНД при применении таких технических средств, добавил Данилов-Данильян.