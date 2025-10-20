В России предложили ввести обязательную правовую экспертизу сделок с недвижимостью

20 октября. FINMARKET.RU - Проводить обязательную правовую экспертизу при удостоверении сделок по купле-продаже недвижимости предложили в Госдуме. Такая инициатива направлена в Минюст, пишут "Известия". Предложение возникло на фоне участившихся случаев мошенничества: сотни россиян остались без новых квартир из-за того, что пожилые люди продают свою недвижимость, переводят деньги аферистам, а потом обращаются в полицию. В итоге суды возвращают им квартиры, а добросовестные покупатели остаются ни с чем. Например, в Казани семья с двумя детьми вынуждена ютиться в коммуналке, хотя вложила все сбережения в покупку новой квартиры.

На фоне массового расторжения сделок купли-продажи с добросовестными покупателями из-за действий мошенников в России предложили расширить функции нотариусов при регистрации документов. В частности, они будут обязаны провести правовую экспертизу, заверяя договор.

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Свое предложение он направил в Минюст. Кроме того, он заявил о необходимости разработать и установить стандарт проверки «чистоты» объекта недвижимости перед удостоверением

"В мой адрес поступают обращения граждан, связанные с утратой права собственности на жилые помещения добросовестными покупателями в результате оспаривания сделок с продавцами, в том числе пожилыми, — отметил депутат. — В действующем законодательстве нотариус при удостоверении сделки проверяет личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение формы договора".

Однако, подчеркнул Александр Якубовский, сейчас не проводится обязательная комплексная правоваяобъекта недвижимости, включая анализ истории переходов права, наличие судебных споров и других обстоятельств, способных привести к оспариванию сделки.

Мошеннические сделки с недвижимостью в России действительно приняли масштабный характер, подтвердила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Особенно уязвимой группой остаются пожилые люди.

Эксперты отмечают, что увеличение числа подобных преступлений связано с активизацией зарубежных call-центров, действующих с территории Украины и стран СНГ. Они нацелены на российских пенсионеров и незащищенные категории населения.

Проблема усугубляется тем, что действующее законодательство по-прежнему оставляет «окно» для признания сделок недействительными, если будет доказано, что одна из сторон действовала под влиянием обмана.

При этом Центральный банк России последовательно усиливает меры по борьбе с подобными преступлениями. Регулятор внедряет механизмы раннего выявления подозрительных операций, требует от банков повышенного внимания к сделкам с недвижимостью, в которых участвуют пожилые клиенты, и активно взаимодействует с правоохранительными органами.

Покупателям следует проверять в первую очередь чистоту сделок с недвижимостью, отметил партнер ООО «Правовая группа» адвокат Владимир Шалаев. Это можно увидеть в выписке из ЕГРН. "Но юридическая экспертиза никак не поможет полностью убрать риски для покупателя, потому что их невозможно предугадать", — добавил Владимир Шалаев.