ЦБ РФ установил курс евро с 6 августа в размере 93,0409 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 93,0409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,18 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52457,067 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1350,854 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,46 коп. и составил 11,8483 руб. Минимальный курс юаня составил 11,748 руб., максимальный - 11,9505 руб. Было заключено 44609 сделок. Объем торгов составил 107865,34... Минимальный курс юаня составил 11,748 руб., максимальный - 11,9505 руб. Было заключено 44609 сделок. Объем торгов составил 107865,34...

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $76 за баррель) из-за опасений наступления рецессии в США. Индекс МосБиржи опускался сегодня ниже 2820 пунктов, обновив минимум с... читать дальше

.

ЦБ РФ опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов. Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится... Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится... читать дальше

.

Французский банк Societe Generale (SocGen) продает подразделения в сфере персонального банковского обслуживания состоятельных клиентов (Private Banking) в Великобритании и Швейцарии за 900 млн евро. Как говорится в сообщении SocGen, подразделения SG Kleinwort Hambros и... Как говорится в сообщении SocGen, подразделения SG Kleinwort Hambros и... читать дальше

.

Угольные компании Ростовской области в январе-июне 2024 года добыли 2,3 млн тонн угля, что соответствует плановым показателям компаний, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. В первом полугодии 2023 года объем добычи превысил 3,1 млн тонн.... В первом полугодии 2023 года объем добычи превысил 3,1 млн тонн.... читать дальше

.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии. Цены на нефть снижаются вместе с другими рисковыми активами в связи растущими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на... Цены на нефть снижаются вместе с другими рисковыми активами в связи растущими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,46 коп. и составил 11,8544 руб. Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,964 руб. Было заключено 22159 сделок. Объем торгов составил 45208,19... Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,964 руб. Было заключено 22159 сделок. Объем торгов составил 45208,19...

.

ГК "Русагро" начала поставки свинины в Китай, до конца года объем экспорта может составить 10 тыс. тонн, сообщил заместитель гендиректора группы Александр Тарасов во время прямого эфира по итогам работы компании в первом полугодии. "Мы получили разрешение и уже сделали... "Мы получили разрешение и уже сделали... читать дальше

.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали рост до 51 пункта, по данным Trading Economics.... Аналитики в среднем прогнозировали рост до 51 пункта, по данным Trading Economics.... читать дальше

.

Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2024 года снизила погрузку на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 82,2 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД. В июле этот показатель уменьшился на 6,6%, до 11,5 млн... В июле этот показатель уменьшился на 6,6%, до 11,5 млн... читать дальше

.

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6745,43 (-17,82) руб./грамм; на серебро - 79,07 (-0,51) руб./грамм; на платину - 2654,64 (-29,11) руб./грамм; на палладий - 2468,92 (-93,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго и Минсельхоз изучат причины роста мелкооптовых цен на топливо для аграриев в Московской, Воронежской и Костромской областях, республиках Марий Эл и Мордовия. Такое решение принято по итогам совещания о проблемах топливного... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 84,9471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 93,0409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Американские фондовые индексы резко падают в начале торгов в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска. Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу... Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу... читать дальше

.