Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5341,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3368,13 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июля составили по Российской Федерации 5341,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5127,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4405,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4188,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июля составили 3368,13 млрд руб. против 3440,18167 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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