ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июня в размере 87,9595 руб., евро - 94,2606 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,81 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 87,9595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 руб.

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Определиться, нужен ли им газ, дачники должны будут в ближайшие недели. Президент Владимир Путин рекомендовал до 1 августа провести общие собрания садоводов и к этому же сроку утвердить планы-графики догазификации дачных поселков. Весной решено было расширить социальную... Весной решено было расширить социальную... читать дальше

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне составила 28,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 41,8 тыс. руб. К маю значения увеличились на 2,6% и 3,5%... читать дальше

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Неэффективно используемый участок на юге столицы ждет редевелопмент, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. "На... "На... читать дальше

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За год средняя сумма POS-кредитов (выдаются прямо в магазине или на сайте продавца, без посещения банка) выросла на 30%, подсчитали в Объединенного кредитного бюро ОКБ. По итогам апреля 2024 года средний чек по таким займам, которые оформляются в основном при покупке техники,... читать дальше

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В столице около 70 социальных объектов появятся в кварталах, застраиваемых по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Все условия для жизни, отдыха и работы: вместе с современным жильём обеспечиваем москвичей необходимой инфраструктурой. Сейчас в Адресную... читать дальше

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С 22 июня Альфа-банк улучшил условия по Альфа-Вкладу в юанях. Максимальная ставка для клиентов Alfa Only составит 6% годовых на один год, для остальных клиентов - 5% на сроки от 1 года до 3 лет, говорится в сообщении Альфа-банка. Минимальная сумма вклада - 500 юаней,... Минимальная сумма вклада - 500 юаней,...

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"Интерлизинг" начал подготовку к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщил гендиректор лизинговой компании Сергей Савинов. "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается... "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается... читать дальше

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Российские брокеры держали небольшой объем долларов США, евро и гонконгских долларов на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), поэтому после введения американских санкций оказался заблокированным незначительный объем валюты,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 87,9595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с...

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной... В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной... читать дальше

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Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский. "Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12%... "Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12%... читать дальше

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Азербайджан активно развивает производство электроэнергии за счет возобновляемых источников (ВИЭ) с целью экспорта "зеленой энергии" и увеличения объемов поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Самому Азербайджану не понадобится столько... "Самому Азербайджану не понадобится столько... читать дальше

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Число американцев, которые отправятся в поездки длиной не менее 50 миль (80 км) в туристический сезон отмечаемого 4 июля Дня независимости, в этом году вырастет на 5% в годовом выражении и достигнет рекордных 70,9 млн, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация... читать дальше

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Более 9,5 млрд рублей будет направлено на поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Субсидии получат... Субсидии получат... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило рейтинг на уровне "BB", говорится в сообщении агентства. Ухудшение прогноза по... Ухудшение прогноза по... читать дальше

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Правительство РФ выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 3,9 млрд руб. за период с декабря 2023 года по март 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале... Соответствующее распоряжение опубликовано на портале... читать дальше

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