Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0418 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,651 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 112169 сделок. Объем торгов составил 181231,23 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0455 руб. за юань.

21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,30 коп. и составил 12,0418 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57373,131 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 837,644 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,30 коп. и составил 12,0418 руб. Минимальный курс юаня составил 11,651 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 112169 сделок. Объем торгов составил 181231,23... Минимальный курс юаня составил 11,651 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 112169 сделок. Объем торгов составил 181231,23...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и санкционных новостей. . В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%,... читать дальше

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Средний суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1960-2022 годах снизился до 1,5 с 3,3, говорится в опубликованном ОЭСР докладе серии Society at a Glance ("Обзор... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Банком России на 22 июня, оказался максимально близким к стоимости доллара, рассчитанной на базе средневзвешенного курса юаня на "Московской бирже", умноженного на кросс-курс китайской валюты к доллару на рынке Forex (CNH), с момента... читать дальше

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Суточная добыча нефти с конденсатом в Туркмении в 2023 году составила 166 тыс. баррелей, что на 3,9% ниже показателя 2022 года. Такие данные приводятся в статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy), подготовленном Energy... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту вечером в пятницу на геополитических рисках. Как сообщалось, Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем... Как сообщалось, Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем... читать дальше

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Практически непрерывный рост цен на бензин в биржевом сегменте продолжается с первых дней июня: на уходящей неделе они прибавили 6%, а с начала месяца - уже почти 12%. Участники рынка считают, что на такую динамику повлиял комплекс причин, среди которых психологический фактор и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53,77 коп. и составил 12,0463 руб. Минимальный курс юаня составил 11,64 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 42032 сделки. Объем торгов составил 89241,77... Минимальный курс юаня составил 11,64 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 42032 сделки. Объем торгов составил 89241,77...

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Россия будет развивать средства производства и автоматизации, в том числе станкостроение и робототехнику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день мы поддержали по поручению президента новую программу развития средств производства и автоматизации.... "На сегодняшний день мы поддержали по поручению президента новую программу развития средств производства и автоматизации.... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущ21 июня. FINMARKET.RU - его месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В апреле... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6650,23 (+267,29) руб./грамм; на серебро - 85,49 (+4,54) руб./грамм; на платину - 2754,43 (+65,86) руб./грамм; на палладий - 2567,79 (+85,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американскому домохозяйству, состоящему из двух взрослых и двух детей, нужно в год зарабатывать в среднем $106,9 тыс. для покрытия базовых нужд, показывают данные исследования SmartAsset. В указанную сумму входят затраты на жилье, уход за детьми, здравоохранение,... В указанную сумму входят затраты на жилье, уход за детьми, здравоохранение,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 280,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 87,9595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 254,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 26 июня составит 2 тыс. 492,8 рубля против 2 тыс. 754,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 9,5%. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Ставки были... Ставки были... читать дальше

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