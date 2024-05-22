Запасы нефти в США выросли за период с 10 мая по 17 мая на 1825 тыс. баррелей, бензина - упали на 945 тыс. баррелей

22 мая. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1825 тыс. баррелей - до 458,845 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 945 тыс. баррелей и составили 226,822 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 379 тыс. баррелей, достигнув 116,744 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1376 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63194,553 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,560 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,83 коп. и составил 90,1625 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,75 руб., максимальный - 90,335 руб. Было заключено 17997 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,75 руб., максимальный - 90,335 руб. Было заключено 17997 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,88 коп. и составил 12,4213 руб. Минимальный курс юаня составил 12,368 руб., максимальный - 12,444 руб. Было заключено 40716 сделок. Объем торгов составил 98124,28 млн... Минимальный курс юаня составил 12,368 руб., максимальный - 12,444 руб. Было заключено 40716 сделок. Объем торгов составил 98124,28 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40,77 коп. и составил 97,8526 руб. Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,07 руб. Была заключена 8071 сделка. Объем торгов составил 28611,72 млн... Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,07 руб. Была заключена 8071 сделка. Объем торгов составил 28611,72 млн...

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Цены на яйца в РФ с 14 по 20 мая снизились на 1,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы снижения ускорились в два раза. Три предыдущих периода, о которых сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая, с 3 по 6 мая и с 7 по 13 мая - снижение... Темпы снижения ускорились в два раза. Три предыдущих периода, о которых сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая, с 3 по 6 мая и с 7 по 13 мая - снижение... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 мая выросли на 0,12% по сравнению с предыдущей неделей после увеличения на 0,07% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 3 по 6 мая и на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2024 года выросли на 1,8% после увеличения на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11% после 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился... Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом, несмотря на дешевеющую нефть. Внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы. . В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на... В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в апреле 2024 года снизился на 0,1% по отношению к марту, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, публикация данных об изменении запасов топлива в США не оказало значительного влияния на рынок. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей,... Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей,... читать дальше

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Страны-участницы ОПЕК+ на предстоящей на следующей неделе встрече намерены обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, не став комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи для ряда членов... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил Минфин. Сейчас ювелирные и другие... Сейчас ювелирные и другие... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,24 коп. и составил 90,1339 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,71 руб., максимальный - 90,28 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,71 руб., максимальный - 90,28 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 12,42 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3645 руб., максимальный - 12,4395 руб. Было заключено 18346 сделок. Объем торгов составил 55442,29... Минимальный курс юаня составил 12,3645 руб., максимальный - 12,4395 руб. Было заключено 18346 сделок. Объем торгов составил 55442,29...

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Французская Schneider Electric отказалась от потенциальной сделки с американским разработчиком программного обеспечения (ПО) для проектирования инфраструктуры Bentley Systems. Эта сделка могла стать крупнейшим приобретением в истории Schneider Electric, отмечает... Эта сделка могла стать крупнейшим приобретением в истории Schneider Electric, отмечает... читать дальше

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