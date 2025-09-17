Продажи новых авто в 2026 году в РФ вырастут до 1,5 млн штук

17 сентября. FINMARKET.RU -новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные "Ведомостями" аналитики рынка.

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков допускает, что в отсутствие новых макроэкономических шоков и при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России рынок продолжит плавное восстановление. В таком случае ежемесячные продажи новых легковых автомобилей будут достигать порядка 12 000 шт. и в результате за 2026 г. выйдут на уровень 1,5 млн единиц. Это на 20% больше, чем базовый"Автостата" на 2025 г. (1,25 млн машин).

Ключевая ставка с конца октября 2024 г. была на уровне 21%, в начале июня 2025 г. ЦБ снизил ее до 20%, в июле – до 18%, в сентябре – до 17%.

Официальный прогноз "Автостата" на 2026 г. пока не сформирован, но в качестве его базового сценария предполагается достижение рынком объема около 1,5 млн проданных машин, сказал "Ведомостям" исполнительный директор агентства Сергей Удалов.

При благоприятных условиях в 2026 г. может быть продано порядка 1,5 млн новых легковых автомобилей, соглашается директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи. Она добавила, что вслед за снижением ключевой ставки должны быть смягчены макропруденциальные ограничения, чтобы повысить доступность автокредитования.

Темпы роста продаж в следующем году будут обеспечены эффектом низкой базы текущего года, говорит аналитик "Эйлера" Владимир Беспалов. По его словам, в 2025 г. общее падение продаж новых легковых автомобилей составит 22% к 2024 г. до 1,23 млн единиц. В следующем году можно ожидать выхода на показатели в 1,55 млн проданных автомобилей.

Еще одной причиной восстановления спроса на новыев России может стать изменение порядка расчета утильсбора, считает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич.