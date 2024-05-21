Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая

21 мая. FINMARKET.RU -РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7035,06 (+32,49) руб./грамм; на серебро - 92,42 (+5,92) руб./грамм; на платину - 3072,37 (-31,66) руб./грамм; на палладий - 2915,41 (+32,89) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62975,992 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 924,066 млрд руб., или на...

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Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже во вторник вечером, при этом доллар опустился ниже 90 руб. впервые с 1 февраля. Курс доллара в 18:37 мск составил 89,985 руб., опустившись на 76,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом... Курс доллара в 18:37 мск составил 89,985 руб., опустившись на 76,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, и завершил вторник снижением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,15% и составил 3428,38 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,15% и составил 3428,38 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,4% - до 1199,26 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,4% - до 1199,26 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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В январе-марте производитель мясной продукции "Аби" (бренды "Стародворье", "Вязанка") увеличил выручку на 16,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 19,97 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. Объем продаж готовой продукции увеличился на 10% - до... Объем продаж готовой продукции увеличился на 10% - до... читать дальше

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Китай в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года существенно увеличил закупки зерна в РФ. Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, пшеницы ввезено на $25,2 млн против $1,5 млн годом ранее, ячменя - на... Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, пшеницы ввезено на $25,2 млн против $1,5 млн годом ранее, ячменя - на... читать дальше

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Депутаты предлагают запретить торговым сетям включать в договор поставки продовольственных товаров условия, которые подразумевают, что торговая сеть делает заказы на поставку без указания точного количества и сроков, также запрещено взимать плату с поставщиков за неисполнение... читать дальше

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Россия в январе-апреле экспортировала 120 тыс. тонн овса, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Основной прирост произошел за счет экспорта в Китай, где Россия уже обходит Австралию по доле поставок. "Агроэкспорт"... "Агроэкспорт"... читать дальше

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Нефтяные цены вечером остаются в минусе в ходе торгов, но существенно поднялись с внутридневных минимумов. Инвесторы продолжают оценивать новости о гибели президента Ирана и о болезни короля Саудовской Аравии. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд... Инвесторы продолжают оценивать новости о гибели президента Ирана и о болезни короля Саудовской Аравии. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,45 коп. и составил 12,4597 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4225 руб., максимальный - 12,515 руб. Было заключено 15473 сделки. Объем торгов составил 51272,84... Минимальный курс юаня составил 12,4225 руб., максимальный - 12,515 руб. Было заключено 15473 сделки. Объем торгов составил 51272,84...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,68 коп. и составил 90,3763 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,12 руб., максимальный - 90,7775 руб. Было заключено 5493 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,12 руб., максимальный - 90,7775 руб. Было заключено 5493 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Замедления апрельской инфляции в США недостаточно для снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), считает член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные... "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные... читать дальше

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Обязательство по обучению студентов по ИТ-специальностям, чтобы получить право на продление льгот, планируется возложить на зрелые компании отрасли; Минцифры РФ разработает критерии отбора таких компаний, в том числе - по уровню выручки, сообщил журналистам глава министерства... читать дальше

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Алюминий дорожает на торгах во вторник, торгуется на максимуме за 2 года, сообщает Trading Economics. Стоимость металла поднялась в ходе торгов на 4,3% - до $2745 за тонну. Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Rio Tinto, одна из крупнейших... Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Rio Tinto, одна из крупнейших... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО составила 13,4 млрд рублей, что на 23,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд руб.), следует из отчетности банка. Чистые процентные доходы банка в январе-марте выросли... Чистые процентные доходы банка в январе-марте выросли... читать дальше

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Минцифры РФ проведет анализ причин роста тарифов на услуги сотовой связи в апреле, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. Ранее Росстат сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России в апреле выросла на 8,5% по сравнению с... Ранее Росстат сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России в апреле выросла на 8,5% по сравнению с... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы в основном снижаются, инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск повысился на 0,03% и составил 39816,81 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,05% - до 5305,41... Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск повысился на 0,03% и составил 39816,81 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,05% - до 5305,41... читать дальше

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