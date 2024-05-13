.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 557,5 млрд руб.
.
13 мая 2024 года 10:30
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 557,5 млрд руб.
|0
13 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 мая по данным на начало операционного дня выросло до 557,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 137 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 мая 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 мая выросла на 0,40% и составила 63913,485 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63913,485 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 252,448 млрд руб., или на...
.13 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47,44 коп. и составил 91,666 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2225 руб., максимальный - 92,575 руб. Было заключено 18665 сделок. Объем торгов... читать дальше
.13 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,72 коп. и составил 12,6216 руб. Минимальный курс юаня составил 12,567 руб., максимальный - 12,717 руб. Была заключена 54771 сделка. Объем торгов составил 116194,48...
.13 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52,16 коп. и составил 98,8847 руб. Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,8375 руб. Было заключено 6377 сделок. Объем торгов составил 21255,76...
.13 мая 2024 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,3-0,5%, завершил понедельник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 3457,11пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,31% - до 1193,46 пункта. Европейские... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:39
Нефтяные цены повышаются в ходе торгов вечером. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $83,33 за баррель, что на $0,54 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на WTI на июнь в ходе... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:25
Правительство поддержало удвоение лимита выплат при упрощенном урегулировании в ОСАГО с рядом условий
Правительство намерено поддержать законопроект, который увеличивает лимит по сумме страховых выплат по упрощенной схеме оформления документов о ДТП (без привлечения сотрудников полиции) со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с текстом заключения.... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:16
Зампред ФРС: Федрезерву нужны дополнительные свидетельства того, что инфляция вернется к целевому уровню
Федеральной резервной системе (ФРС) следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%, считает зампред американского ЦБ Филип Джефферсон. По... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:08
В 1-м квартале капзатраты одного из ведущих агрохолдингов РФ - ГК "Русагро" - выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем 3 три раза. "По CAPEX: мы 6,3 млрд рублей освоили в 1-м квартале этого года против 2 млрд рублей в прошлом году", - сообщила... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,93 коп. и составил 91,7012 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,215 руб., максимальный - 92,2975 руб. Было заключено 6735 сделок. Объем торгов... читать дальше
.13 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,00 коп. и составил 12,616 руб. Минимальный курс юаня составил 12,564 руб., максимальный - 12,7135 руб. Было заключено 24043 сделки. Объем торгов составил 64320,82...
.13 мая 2024 года 17:57
Торги акциями американской компании GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в первый час сессии понедельника прерывались 8 раз в связи с волатильностью, по данным Nasdaq Trader. К 17:31 мск их стоимость подскочила на 85,1% при объеме... читать дальше
.13 мая 2024 года 17:52
BHP Group сделала Anglo American новое предложение о слиянии и вновь получила отказ. Как говорится в пресс-релизе BHP, 7 мая компания направила совету директоров Anglo American улучшенное предложение, в рамках которого последняя была оценена в 34 млрд фунтов стерлингов... читать дальше
.13 мая 2024 года 17:44
По итогам 1-го квартала консолидированная чистая прибыль итальянского производителя шин Pirelli & C SpA снизилась до 93,7 млн евро по сравнению со 111,6 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка практически не изменилась и составила 1,7 млрд... читать дальше
.13 мая 2024 года 17:36
Вопрос о снятии запрета на экспорт бензина будет рассмотрен после формирования правительства РФ, заявил журналистам и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. "Давайте дождемся назначения министров, формирования правительства, тогда встретимся и обсудим", - сказал... читать дальше
.13 мая 2024 года 17:28
Банк России в базовом прогнозе учитывает покрытие расходов на послание президента ненефтегазовыми допдоходами
Банк России в своем базовом прогнозе исходит из полного покрытия дополнительных расходов, связанных с реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ. Так,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.