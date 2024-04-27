.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 92,0134 руб., евро - 98,7187 руб.
.
27 апреля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 92,0134 руб., евро - 98,7187 руб.
|0
27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 92,0134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 98,7187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,08 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 апреля 2024 года 20:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 апреля выросла на 0,09% и составила 63621,510 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 63621,510 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,047 млрд руб., или на...
.27 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 12,5785 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5375 руб., максимальный - 12,702 руб. Было заключено 35247 сделок. Объем торгов составил 65359,07...
.27 апреля 2024 года 18:55
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи на 0,2% и почти не изменившимся индексом РТС, завершил рабочую субботу без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,47% и составил 3465,85 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:46
МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") выплатило налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) на сумму 1,07 млн евро, говорится в финотчетности компании. В нем уточняется, что компания воспользовалась возможностью... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:37
В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка котируемых финансовых... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:27
В Госдуму внесён проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Соответствующий проект закона (615003-8) внесён представителями всех пяти думских фракций и размещен в законодательной базе... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:18
Квартальный чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ составил 55,5 млн руб. по сравнению с прибылью годом ранее
В 1-м квартале чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составил 55,469 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка СКФ выросла на 14,3% - до 28,4 млн руб. Прочие доходы СКФ в 1-м квартале... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:07
Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по МСФО в 2023 году выросла в 8,8 раза - до 882 млн рублей, сообщила компания. Выручка увеличилась на 30% - до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27% - до 16,97 млрд... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:56
С 6 мая пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 1,7%, на кукурузу останется нулевой - Минсельхоз
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 мая составит 3 тыс. 386 рублей против 3 тыс. 443 рубля (действует по 5 мая включительно), сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 1,7%. Пошлина на ячмень упадет до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:47
АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134,136 млн рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:38
Цены на нефть Urals FOB в апреле (по итогам 26 дней) колеблются в диапазоне $72,95-73,4 за баррель по сравнению с $68-68,4 за барр. в марте, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:27
EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 2023 г. на 24,2% по сравнению с 2022 г., до 814,6 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете эмитента. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:00
В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. Во вторник, 30 апреля, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:00
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 17,179 млрд рублей. Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей. Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности... читать дальше
.27 апреля 2024 года 16:53
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-699 на 53 млрд 868,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.