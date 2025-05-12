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12 мая 2025 года 09:27
Ритейлеры могут показать слабые результаты в этом году
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - В 2025 году примерно половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток, прогнозирует вице-президент Союза торгцентров России (СТЦ) Алексей Блюмкин. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова называет сценарий реалистичным. На это, по ее словам, указывают провальные результаты первого квартала: многие ритейлеры зафиксировали снижение продаж на 30-35%, пишет "Коммерсант". По подсчетам "Платформы ОФД", число покупок одежды и обуви в январе-марте сократилось на 12% год к году. Средний чек вырос только на 3%, до 3,4 тыс. руб. Это существенно уступает годовой инфляции, составившей в марте, по данным Росстата, 10,3%. Руководитель направлений торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь говорит, что fashion-рынок переживает адаптацию, которая может вызвать временные финансовые трудности. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева связывает негативный тренд с переходом населения на сберегательную модель потребления: люди держат деньги на депозитах, отказываясь от покупок. Вторым фактором эксперт называет активный переток спроса в онлайн-канал, который традиционно характеризуется для бизнеса более высокой конкуренцией.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ритейлеры, результаты
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