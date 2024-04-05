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05 апреля 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 апреля
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5 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6814,5 (+47,7) руб./грамм; на серебро - 80,22 (+2,33) руб./грамм; на платину - 2778,1 (+21,11) руб./грамм; на палладий - 3042,53 (+42,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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