ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 92,366 руб., евро - 99,5299 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 99,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,58 коп.

30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 92,366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,32 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 27,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 40,5 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... читать дальше

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Жилье для переселения по программе реновации возведут в московском районе Черёмушки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Черёмушках", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье. По его словам, на... читать дальше

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За первый месяц 2024 года столичные производители текстильных изделий нарастили объемы выпускаемой продукции на 10,4% по сравнению с январем 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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C 1 апреля 2024 года две европейские страны - Болгария и Румыния - начнут выдавать шенгенские визы россиянам. Изменения связаны с тем, что с 31 марта 2024 года обе эти страны частично присоединяются к шенгенской зоне. То есть уже с 1 апреля и Болгария, и Румыния начнут выдавать... читать дальше

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Каждый пятый продаваемый в РФ компьютер - российского производства, рассказали "Известиям" ритейлеры. Высокий спрос на отечественные ПК поддержал их продажи в нашей стране. В 1-м квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на компьютеры... В 1-м квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на компьютеры... читать дальше

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В столице в прошлом году объём производства стройматериалов вырос на 6,2% по сравнению с 2022 годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Объём производства стройматериалов в Москве вырос на 6,2% в 2023-м по сравнению с 2022 годом", - написал Собянин в своем... "Объём производства стройматериалов в Москве вырос на 6,2% в 2023-м по сравнению с 2022 годом", - написал Собянин в своем... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") возобновило программу летных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила пресс-служба "Ростеха". Как уточняется, второй опытный лайнер этого типа совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК"... читать дальше

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Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении", сообщает в воскресенье туркменское Государственное информационное... читать дальше

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С апреля юрлицам обеспечат доступ к переводам в Системе быстрых платежей, ЦБ продолжит сдерживать выдачу потребкредитов, завоз продуктов на север будет по новым правилам, пишет "Российская газета". Юрлицам обеспечат доступ к переводам в СБП Юрлицам обеспечат доступ к переводам в СБП 1 апреля... 1 апреля... читать дальше

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ПАО "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о запрете австрийской OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как говорится в определении суда о... Как говорится в определении суда о... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 92,366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 99,5299 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 99,5299 руб. По сравнению с...

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Объем финансирования Сбербанка по проектам в рамках госпрограммы льготного кредитования туристической инфраструктуры составляет 230 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбер выступает финансовым партнёром для инвесторов, которые работают по... Сбер выступает финансовым партнёром для инвесторов, которые работают по... читать дальше

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В столице до конца 2027 года отреставрируют кинотеатр "Ударник", в котором будет большой кинозал с трансформируемой сценой, несколько небольших кинозалов, а также книжный магазин и кафе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в... "Реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в... читать дальше

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Примерно 18,6 тысячи горожан получили новое жильe на востоке Москвы по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На востоке столицы по Программе реновации новое жильe уже получили около 18,6 тысячи горожан. Только с начала года правообладателями современных... читать дальше

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В столице разработали проект ГОСТа, чтобы необходимым требованиям безопасности отвечали не только арендные электровелосипеды, но и личные, в случае принятия с 2025 года все электровелосипеды будут соответствовать этим параметрам, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта... читать дальше

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В Нижегородской области появится особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Нижегородское Поволжье", постановление о его создании подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "В Нижегородской области появится особо охраняемая природная территория... читать дальше

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