Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,3145 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,9025 руб., максимальный - 92,7025 руб. Было заключено 8339 сделок. Объем торгов составил 40862,74 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,9025 руб. за доллар США.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,65 коп. и составил 92,3145 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61458,019 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 226,038 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,32 коп. и составил 92,3467 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 92,69 руб. Было заключено 21988 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 92,69 руб. Было заключено 21988 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,74 коп. и составил 12,6737 руб. Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 88172 сделки. Объем торгов составил 198894,28... Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 88172 сделки. Объем торгов составил 198894,28...

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Февральские данные об инфляции в США соответствовали ожиданиям, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско. "Хорошо, что в отчете не было сюрпризов", - добавил он. "Хорошо, что в отчете не было сюрпризов", - добавил он. Индекс... Индекс... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил последние торги марта и квартала на позитиве Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,6% и составил 3332,53 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,6% и составил 3332,53 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,77% - до 1136,91пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,77% - до 1136,91пункта. За март... За март... читать дальше

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Совет директоров Банка России внес изменения в решение о режиме счетов типа "С" для минимизации рисков проведения по ним необоснованных списаний средств и ценных бумаг. Согласно сообщению регулятора, в частности, исключается возможность перевода средств между счетами... Согласно сообщению регулятора, в частности, исключается возможность перевода средств между счетами... читать дальше

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ЦБ: в январе-феврале выдача ипотечных кредитов в РФ упала на 14% Банки РФ в январе-феврале 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 604,5 млрд рублей, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (704,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первые два месяца... При этом количество предоставленных в первые два месяца... читать дальше

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Розничные продажи в США в текущем году увеличатся на 2,5-3,5% и составят $5,23-5,28 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF). По итогам 2023 года они выросли на 3,6% и достигли $5,1 трлн. Средние темпы повышения показателя за 10 лет до пандемии... По итогам 2023 года они выросли на 3,6% и достигли $5,1 трлн. Средние темпы повышения показателя за 10 лет до пандемии... читать дальше

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Банк России отмечает высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов. Объем потоков биткойнов и эфиров на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, по состоянию на конец 2023 года составил 4,78 трлн руб., говорится в годовом отчете... читать дальше

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Японский торговый дом Mitsui & Co. планирует инвестировать $30 млн в американского разработчика литиевых рудников Atlas Lithium Corp. Mitsui подписал соглашение об инвестициях в акционерный капитал и о праве на покупку литиевой руды (сподумена) у американской компании,... Mitsui подписал соглашение об инвестициях в акционерный капитал и о праве на покупку литиевой руды (сподумена) у американской компании,... читать дальше

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Правительство РФ продлило на 2024 год льготу по уплате взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма, распоряжение об этом подписано, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина. Как напоминают в правительстве, согласно федеральному закону... Как напоминают в правительстве, согласно федеральному закону... читать дальше

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Германия в 2023 году экспортировала 16,3 млн тонн метотходов и лома металлов на общую сумму 11,4 млрд евро, при этом импорт составил 13,4 млн тонн лома стоимостью 14,6 млрд евро, по предварительным данным статуправления страны (Destatis). По сравнению с 2022 годом... По сравнению с 2022 годом... читать дальше

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Минфин РФ планирует во 2-м квартале 2024 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 1 трлн рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 11 аукционных дней - по четыре в апреле и мае, три - в июне. Будут... Будут... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,85 коп. и составил 12,6654 руб. Минимальный курс юаня составил 12,604 руб., максимальный - 12,745 руб. Была заключена 24071 сделка. Объем торгов составил 67588,91... Минимальный курс юаня составил 12,604 руб., максимальный - 12,745 руб. Была заключена 24071 сделка. Объем торгов составил 67588,91...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,65 коп. и составил 92,3145 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,9025 руб., максимальный - 92,7025 руб. Было заключено 8339 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,9025 руб., максимальный - 92,7025 руб. Было заключено 8339 сделок. Объем торгов... читать дальше

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ПАО "Гайский ГОК" в 2023 году нарастил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с показателем 2022 года в 2 раза - до 4,34 млрд рублей, говорится в отчетности компании. "Чистая прибыль предприятия в 2023 году увеличилась на 2 млрд 166,592 млн рублей в основном за счет... "Чистая прибыль предприятия в 2023 году увеличилась на 2 млрд 166,592 млн рублей в основном за счет... читать дальше

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