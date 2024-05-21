Работу бизнеса в специальных экономических зонах упростят

21 мая. FINMARKET.RU - Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и компании, зарегистрированные в свободном порте Владивостока (СПВ), могут получить право на перенос уплаты страховых взносов по льготной ставке на три года. Такой законопроект подготовило Минвостокразвития, следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут "Известия"

В Минтруде и в Минфине сообщили изданию, что согласовали изменения. В последнем ведомстве добавили: законопроект одобрили на заседании. Это подтвердил и источник в правкомиссии.

Внести изменения нужно, поскольку в первые три-пять лет после получения статуса резидентаили СПВ инвесторы покупают производственное оборудование и обустраивают объект, что не требует привлечения наемных работников, говорится в материалах к заседанию правкомиссии. То есть в этот момент льготы неактуальны.

Поэтому целесообразно дать право компаниям перенести возможность применения пониженных тарифов на тот момент, когда предприятие уже запущено и созданы новые (постоянные) рабочие места, отмечается в документах.

Сейчас резиденты ТОР и свободного порта Владивосток могут платить страховые взносы по ставке 7,6% (вместо обычных 30%), пояснил руководитель практики коммерческого и договорного права юридической фирмы OrcLaw Шамиль Алаев. "Предоставление этой льготы ограничено по сроку: в течение трех лет со дня создания компании в ТОР по общему правилу, а в отношении Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток - в течение 10 лет", - сказал он.