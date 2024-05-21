21 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития определило правила патентования IТ-разработок и разместило соответствующий приказ на сайте правовых актов. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств, пишут "Ведомости" . Ранее такиена софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это приводило к копированию ноу-хау разработчиков конкурентами.

Приказ Минэкономразвития - это ответ на запрос бизнеса, отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ответе на запрос "Ведомостей". "Теперь мы вносим определенность по патентованию решений в области IТ. Изменения помогут российским разработчикам защищать свои инновационные решения", - пояснил он.

По закону программы для ЭВМ являются объектами авторского права и не охраняются патентами, объясняет представитель Минэка. Авторские права позволяют защитить продукт с точки зрения дизайна, т. е. внешнего вида, говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании "Зуйков и партнеры" Сергей Зуйков. Патент технического решения позволит защитить именно принцип работы решения, пояснил представитель Минэка.

В правилах, прописанных в приказе Минэкономразвития, сказано, что патентной охране подлежат программные алгоритмы, основанные на работе программы в определенном устройстве, которые позволяют достигать конкретных результатов. Кроме того, в заявке должно содержаться описание функционирования технологий, которые лежат в основе программного продукта. Также в правила включен термин "искусственный интеллект", которого раньше не существовало.