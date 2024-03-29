Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -182,8 млрд руб.

29 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -182,8 млрд руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 92,366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 99,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Созданная в Госдуме рабочая группа рассмотрит законодательные шаги по реализацию послания президента РФ, в том числе и вопросы справедливой дифференциации налогового бремени, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам,... По его словам,... читать дальше

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В 1-м квартале рыбаки РФ, согласно предварительным данным, увеличили поставки минтая на внутренний рынок на 36%, сообщил в пятницу президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на пресс-конференции в Москве. "В последние пять лет поставки минтая на... "В последние пять лет поставки минтая на... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,98 пункта (0,392%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3325,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3325,94 (+0,4%) пункта, минимальное... читать дальше

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В 2023 году объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж составили 31 млрд рублей, что на 15% меньше показателя 2022 года (36 млрд руб.), говорится в аналитическом комментарии ЦБ. Основанием для вывода денежных средств за рубеж, как и в... Основанием для вывода денежных средств за рубеж, как и в... читать дальше

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Рост февральских расходов населения США составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Минторга страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост расходов на 0,5%, доходов - на... Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост расходов на 0,5%, доходов - на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,48/96,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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По итогам 2023 года выручка ООО "ТД "Черкизово" (входит в группу "Черкизово", занимается оптовой торговлей мясом) составила 184,3 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2022 году (154,9 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Темпы роста чистой прибыли оказались... Темпы роста чистой прибыли оказались... читать дальше

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Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2024 года, ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора. Ограничения касаются переводов со счетов как... Ограничения касаются переводов со счетов как...

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8,25 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,366 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Средний размер социальной пенсии в России с 1 апреля после индексации составит 13,5 тыс. рублей, сообщили в Социальном фонде России. "Социальный фонд с 1 апреля проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 7,5% - в соответствии с... "Социальный фонд с 1 апреля проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 7,5% - в соответствии с... читать дальше

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