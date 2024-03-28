Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,248 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 5924 сделки. Объем торгов составил 30266,65 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,525 руб. за доллар США.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,30 коп. и составил 92,248 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61231,981 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,264 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,59 коп. и составил 92,2835 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,905 руб., максимальный - 92,5875 руб. Было заключено 25445 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,905 руб., максимальный - 92,5875 руб. Было заключено 25445 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%,... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%,... читать дальше

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Цены на золото растут и превышают $2200 за унцию. Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:00 мск выросли на 1,05%, до $2213,7 за тройскую унцию. Накануне фьючерсы установили рекорд на закрытие торгов - $2190,6 за унцию. С начала года... С начала года...

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Контейнерный рынок России за два месяца 2024 г. увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,051 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO. Импорт вырос на 16%, до 473 тыс. TEU, экспорт - на 17%, до 283 тыс. TEU. Рост железнодорожного... Импорт вырос на 16%, до 473 тыс. TEU, экспорт - на 17%, до 283 тыс. TEU. Рост железнодорожного... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,30 коп. и составил 92,248 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 5924 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 5924 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,69 коп. и составил 12,6939 руб. Минимальный курс юаня составил 12,645 руб., максимальный - 12,7285 руб. Было заключено 39372 сделки. Объем торгов составил 103269,25... Минимальный курс юаня составил 12,645 руб., максимальный - 12,7285 руб. Было заключено 39372 сделки. Объем торгов составил 103269,25...

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Индекс потребительского доверия в США в марте увеличился до 79,4 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса до 76,5 пункта, и консенсус-прогноз... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов и ЦБ в целях повышения эффективности мер по предупреждению банкротства разработали типовое генеральное соглашение, которое будет применяться в будущих проектах санации, говорится в годовом отчете АСВ. Соглашение будет обязательным к... Соглашение будет обязательным к... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и новости крупных компаний. Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы,... Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы,... читать дальше

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Стамбул в феврале посетили 1,3 млн иностранных туристов, первое место по численности заняли россияне - около 140 тыс., следует из данных министерства культуры и туризма Турции. Всего за первые два месяца 2024 года город привлек 2,46 млн иностранных туристов, это на 8%... Всего за первые два месяца 2024 года город привлек 2,46 млн иностранных туристов, это на 8%... читать дальше

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8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2023 году резко увеличило выдачу заемных ресурсов из средств ЦБ на текущие проекты санации банков. "В отчетном году на цели предупреждения банкротства банков агентством за счет средств Банка России предоставлены займы на сумму 300 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6504,24 (+15,2) руб./грамм; на серебро - 72,72 (-1,18) руб./грамм; на платину - 2657,82 (-39,25) руб./грамм; на палладий - 2886,23 (-105,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали... Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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