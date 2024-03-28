ЦБ РФ установил курс евро с 29 марта в размере 99,7057 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,59 коп. и составил 92,2835 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти.

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Цены на золото растут и превышают $2200 за унцию. Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:00 мск выросли на 1,05%, до $2213,7 за тройскую унцию. Накануне фьючерсы установили рекорд на закрытие торгов - $2190,6 за унцию.

С начала года...