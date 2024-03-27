ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 100,2704 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 100,2704 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,17 коп.

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Производство кокса и нефтепродуктов в феврале 2024 года снизилось на 6,7% к январю, а также на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщает Росстат. Снижение по итогам двух первых месяцев 2024 года составило 2,4% относительно аналогичного периода... Снижение по итогам двух первых месяцев 2024 года составило 2,4% относительно аналогичного периода... читать дальше

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Предприятия РФ в январе 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 379,1 млрд рублей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду Росстат. Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных... Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2023 г. составила 433,5 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2024 года увеличилась на 82,0 млн рублей, или на 23,3%, сообщил в среду Росстат. Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ... Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 марта выросли относительно предыдущей недели на 0,08%, после того как они символически (на 0,04%) снизились с 12 по 18 марта, просели на 0,02% с 5 по 11 марта и с 27 февраля по 4 марта, сообщил в среду Росстат. Средняя... Средняя... читать дальше

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РФ в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила производство продуктов питания (без учета напитков) на 9,2%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с январем производство выросло на 3,1%. За два месяца - на 8,6% (в годовом... По сравнению с январем производство выросло на 3,1%. За два месяца - на 8,6% (в годовом... читать дальше

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За период с 19 по 25 марта 2024 года потребительские цены выросли на 0,11% после роста на 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в... С начала месяца рост цен в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) "должен быть готов быстро изменить ограничительный курс денежно-кредитной политики" в случае, если темпы роста зарплат в еврозоне продолжат замедляться ожидаемым образом, заявил Пьеро Чиполлоне в своем первом публичном выступлении в роли члена... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду принял решение отложить рассмотрение законопроекта о повышении порога страхования банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн руб. до получения дополнительной информации о том, нужно ли на него заключение правительства РФ или... читать дальше

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АО " Арнест " (Невинномысск, Ставропольский край, один из крупнейших производителей аэрозолей в России) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 574 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла... Выручка выросла... читать дальше

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Российские компании - участники внешнеторговой деятельности (ВЭД) смогут не предоставлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей (ранее - 600 тыс. рублей), говорится в сообщении ЦБ РФ. Эти изменения... Эти изменения... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реконструкции федеральной инфраструктуры в калининградском аэропорту "Храброво". Перечень поручений президента по итогам его визита в Калининградскую область 25 января опубликован на сайте... Перечень поручений президента по итогам его визита в Калининградскую область 25 января опубликован на сайте... читать дальше

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Транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти втрое в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана. "В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве... "В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве... читать дальше

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Нефтяные котировки умеренно снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн... Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,88 коп. и составил 12,7408 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6165 руб., максимальный - 12,7975 руб. Было заключено 24907 сделок. Объем торгов составил 73171,79... Минимальный курс юаня составил 12,6165 руб., максимальный - 12,7975 руб. Было заключено 24907 сделок. Объем торгов составил 73171,79...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,01 коп. и составил 92,531 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,7925 руб. Было заключено 11249 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,7925 руб. Было заключено 11249 сделок. Объем торгов... читать дальше

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