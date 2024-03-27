.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 796,3 млрд руб.
.
27 марта 2024 года 09:38
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 796,3 млрд руб.
|0
27 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 796,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1489,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 марта 2024 года 12:04
UBS Group AG и Apollo Global Management согласовали финальные шаги по выделению бывшего подразделения секьюритизированных продуктов Credit Suisse - Atlas SP. Credit Suisse заключил сделку по продаже Apollo основной части этого бизнеса в ноябре 2022 года и планировал... читать дальше
.27 марта 2024 года 12:00
ВТБ разместит 27 марта однодневные бонды серии КС-4-676 на 250 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:56
Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в январе-феврале 2024 года увеличился на 9% в сравнении с тем же периодом 2023 года, превысив 10,3 млн человек, сообщил Дептранс Москвы. Количество пассажиров на внутренних... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:47
По итогам 1-го квартала 2024 финансового года чистая прибыль владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды - Hennes & Mauritz Group (H&M) - выросла в 2,2 раза и составила 1,2 млрд шведских крон ($113 млн) против 0,54 млрд крон за аналогичный период годом... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:39
По итогам 1-го квартала т.г. экспорт электроэнергии из РФ может составить 2,1 млрд кВт.ч или чуть выше, сообщила журналистам член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах "Атомэкспо-2024". Это выше показателей бизнес-плана, но немного ниже фактических... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:32
Министерство сельского хозяйства РФ запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области до 31 декабря 2024 года, сообщается в приказе министерства, размещенном на портале правовой информации. "Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:24
АПК РФ в ближайшие годы будет увеличивать выращивание салатов и зелени ежегодно на 5%, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. Как сообщили "Интерфаксу" в центре макроэкономического анализа и регионального прогнозирования банка, к 2030 году производство зеленных культур,... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:14
Показатели российского выездного туризма в текущем году могут вплотную приблизиться к доковидным значениям - такова наблюдаемая тенденция, сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. "Что касается выездного туризма, то в прошлом году... читать дальше
.27 марта 2024 года 11:06
Объем потребления природного газа в Латвии в январе-феврале составил 3,263 млрд кВт.ч, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Центральное статуправление страны. В январе потребление составило 1,932 млрд кВт.ч (рост в 1,7 раза год к году), в...
.27 марта 2024 года 10:58
Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам первого квартала превысит 100 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Банк в среду опубликовал результаты за январь-февраль: его чистая прибыль за два месяца составила 61,3 млрд рублей, что на треть ниже... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:50
В Москве процент сделок с использованием счетов эскроу в феврале сопоставим с ноябрьским рекордом прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "Число сделок в феврале с применением эскроу увеличилось на 25,3% к аналогичному периоду прошлого... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:43
Мажилис Казахстана принял законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:35
ВТБ по итогам первого квартала может повысить прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Кредитный портфель юрлиц вырос за январь-февраль на 6,1%. "Мы таргетировали на весь год (прирост) менее 10%,... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:27
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале 2024 года выросла на 10,2% в годовом выражении - до 914,06 млрд юаней ($126,46 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,95 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3293,49 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,34 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.27 марта 2024 года 10:19
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть, или в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), свидетельствует отчетность госбанка. "Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.