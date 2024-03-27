Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 796,3 млрд руб.

.

7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.

.

Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в январе-феврале 2024 года увеличился на 9% в сравнении с тем же периодом 2023 года, превысив 10,3 млн человек, сообщил Дептранс Москвы.

.

.

По итогам 1-го квартала т.г. экспорт электроэнергии из РФ может составить 2,1 млрд кВт.ч или чуть выше, сообщила журналистам член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах "Атомэкспо-2024".

.

Министерство сельского хозяйства РФ запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области до 31 декабря 2024 года, сообщается в приказе министерства, размещенном на портале правовой информации.

.

АПК РФ в ближайшие годы будет увеличивать выращивание салатов и зелени ежегодно на 5%, прогнозируют эксперты Россельхозбанка.

.

Показатели российского выездного туризма в текущем году могут вплотную приблизиться к доковидным значениям - такова наблюдаемая тенденция, сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

.

Объем потребления природного газа в Латвии в январе-феврале составил 3,263 млрд кВт.ч, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Центральное статуправление страны.

В январе потребление составило 1,932 млрд кВт.ч (рост в 1,7 раза год к году), в...