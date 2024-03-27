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UBS Group AG и Apollo Global Management согласовали финальные шаги по выделению бывшего подразделения секьюритизированных продуктов Credit Suisse - Atlas SP. Credit Suisse заключил сделку по продаже Apollo основной части этого бизнеса в ноябре 2022 года и планировал... Credit Suisse заключил сделку по продаже Apollo основной части этого бизнеса в ноябре 2022 года и планировал... читать дальше

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7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в январе-феврале 2024 года увеличился на 9% в сравнении с тем же периодом 2023 года, превысив 10,3 млн человек, сообщил Дептранс Москвы. Количество пассажиров на внутренних... Количество пассажиров на внутренних... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2024 финансового года чистая прибыль владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды - Hennes & Mauritz Group (H&M) - выросла в 2,2 раза и составила 1,2 млрд шведских крон ($113 млн) против 0,54 млрд крон за аналогичный период годом... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. экспорт электроэнергии из РФ может составить 2,1 млрд кВт.ч или чуть выше, сообщила журналистам член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах "Атомэкспо-2024". Это выше показателей бизнес-плана, но немного ниже фактических... Это выше показателей бизнес-плана, но немного ниже фактических... читать дальше

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Министерство сельского хозяйства РФ запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области до 31 декабря 2024 года, сообщается в приказе министерства, размещенном на портале правовой информации. "Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление... "Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление... читать дальше

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АПК РФ в ближайшие годы будет увеличивать выращивание салатов и зелени ежегодно на 5%, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. Как сообщили "Интерфаксу" в центре макроэкономического анализа и регионального прогнозирования банка, к 2030 году производство зеленных культур,... Как сообщили "Интерфаксу" в центре макроэкономического анализа и регионального прогнозирования банка, к 2030 году производство зеленных культур,... читать дальше

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Показатели российского выездного туризма в текущем году могут вплотную приблизиться к доковидным значениям - такова наблюдаемая тенденция, сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. "Что касается выездного туризма, то в прошлом году... "Что касается выездного туризма, то в прошлом году... читать дальше

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Объем потребления природного газа в Латвии в январе-феврале составил 3,263 млрд кВт.ч, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Центральное статуправление страны. В январе потребление составило 1,932 млрд кВт.ч (рост в 1,7 раза год к году), в... В январе потребление составило 1,932 млрд кВт.ч (рост в 1,7 раза год к году), в...

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Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам первого квартала превысит 100 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Банк в среду опубликовал результаты за январь-февраль: его чистая прибыль за два месяца составила 61,3 млрд рублей, что на треть ниже... Банк в среду опубликовал результаты за январь-февраль: его чистая прибыль за два месяца составила 61,3 млрд рублей, что на треть ниже... читать дальше

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В Москве процент сделок с использованием счетов эскроу в феврале сопоставим с ноябрьским рекордом прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "Число сделок в феврале с применением эскроу увеличилось на 25,3% к аналогичному периоду прошлого... "Число сделок в феврале с применением эскроу увеличилось на 25,3% к аналогичному периоду прошлого... читать дальше

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Мажилис Казахстана принял законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в... читать дальше

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ВТБ по итогам первого квартала может повысить прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Кредитный портфель юрлиц вырос за январь-февраль на 6,1%. "Мы таргетировали на весь год (прирост) менее 10%,... "Мы таргетировали на весь год (прирост) менее 10%,... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале 2024 года выросла на 10,2% в годовом выражении - до 914,06 млрд юаней ($126,46 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с... К крупным ГСУ относит промпредприятия с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,95 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3293,49 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,34 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,34 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть, или в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), свидетельствует отчетность госбанка. "Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на... "Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на... читать дальше

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