Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,5959 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,35 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 18898 сделок. Объем торгов составил 80382,58 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,7 руб. за доллар США.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,05 коп. и составил 92,5959 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60933,535 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 435,130 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,05 коп. и составил 92,5959 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,35 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 18898 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,35 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 18898 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,17 коп. и составил 12,786 руб. Минимальный курс юаня составил 12,761 руб., максимальный - 12,805 руб. Было заключено 51939 сделок. Объем торгов составил 106256,12 млн... Минимальный курс юаня составил 12,761 руб., максимальный - 12,805 руб. Было заключено 51939 сделок. Объем торгов составил 106256,12 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,10 коп. и составил 100,4169 руб. Минимальный курс евро составил 100,115 руб., максимальный - 100,7225 руб. Было заключено 16775 сделок. Объем торгов составил 67099,35... Минимальный курс евро составил 100,115 руб., максимальный - 100,7225 руб. Было заключено 16775 сделок. Объем торгов составил 67099,35...

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Рынок акций РФ завершил торги слабым ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и перешедшей к снижению нефти. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... читать дальше

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Минцифры РФ считает необходимым введение государственного субсидирования предоставляемых "Почтой России" социально значимых функций, планирует выступить с соответствующим предложением, заявил глава министерства Максут Шадаев. Ранее сообщалось что государственное... Ранее сообщалось что государственное... читать дальше

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Цены на рожь в РФ на минувшей неделе начали активно расти, на рынке пшеницы единой ценовой динамики не было, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно". Так, больше всего рожь подорожала на Урале - на 500 рублей, до 9 167 рублей за тонну (EXW, с НДС 10%). В Сибири... Так, больше всего рожь подорожала на Урале - на 500 рублей, до 9 167 рублей за тонну (EXW, с НДС 10%). В Сибири... читать дальше

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"Русснефть" в 2023 году получила чистую прибыль в 20,441 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Нефтекомпания сохранила данный показатель практически на уровне предыдущего года, по итогам которого чистая прибыль составила 20,446 млрд рублей. Нефтекомпания сохранила данный показатель практически на уровне предыдущего года, по итогам которого чистая прибыль составила 20,446 млрд рублей. Выручка... Выручка... читать дальше

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Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае в январе-феврале 2024 года снизился на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составил 805,87 млн тонн, сообщило министерство транспорта страны. Железнодорожные грузоперевозки являются одним из... Железнодорожные грузоперевозки являются одним из... читать дальше

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Цены на нефть сегодня снижаются после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают геополитические новости и ждут очередной встречи ОПЕК+. страны ОПЕК+, которые проведут встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как... Трейдеры оценивают геополитические новости и ждут очередной встречи ОПЕК+. страны ОПЕК+, которые проведут встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как... читать дальше

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Рост экономики Азии в 2024 году составит около 4,5%, что превысит прошлогодний показатель, говорится в докладе, представленном в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). В нем отмечается, что Азия продолжит оставаться регионом мира, который вносит наиболее значительный вклад в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,50 коп. и составил 92,5911 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1525 руб., максимальный - 92,835 руб. Была заключена 7191 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1525 руб., максимальный - 92,835 руб. Была заключена 7191 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,08 коп. и составил 12,7796 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7555 руб., максимальный - 12,803 руб. Было заключено 17070 сделок. Объем торгов составил 41043,67... Минимальный курс юаня составил 12,7555 руб., максимальный - 12,803 руб. Было заключено 17070 сделок. Объем торгов составил 41043,67...

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Сбербанк с 4 апреля полностью отменяет требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, говорится в сообщении кредитной организации. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте составил 104,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индекса составило 104,8 пункта, а не 106,7 пункта, как... читать дальше

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Въездной турпоток в Сибирь по итогам 2023 года составил 12,5 млн человек, в 2024 году прогнозируется рост до 14 млн, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников на пресс-конференции во вторник. "С... "С... читать дальше

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