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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,4169 руб.
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26 марта 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,4169 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,10 коп. и составил 100,4169 руб. Минимальный курс евро составил 100,115 руб., максимальный - 100,7225 руб. Было заключено 16775 сделок. Объем торгов составил 67099,35 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,4325 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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