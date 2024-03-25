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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 92,6118 руб., евро - 100,217 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
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25 марта 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 92,6118 руб., евро - 100,217 руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 92,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,19 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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За этот...    читать дальше
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Согласно проекту документа, опубликованному на regulation.gov.ru, с сентября...    читать дальше
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25 марта 2024 года 13:06
Азиатские рынки акций, кроме австралийского, снизились сегодня
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал только австралийский индикатор.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено в том числе на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в...    читать дальше
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25 марта 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 92,7314 руб.
Максимальное значение за месяц (с 24 февраля по 25 марта) - 92,7314 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,42 руб.

Это автоматическое сообщение.
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25 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,73/96,39 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,73/96,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
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25 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 101,22/105,21 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,22/105,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...
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25 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 25 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93,5/95,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,5/95,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...
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25 марта 2024 года 12:59
Hongqiao увеличил чистую прибыль на 32% в 2023 году
China Hongqiao Group Co., один из крупнейших в мире производителей алюминия, по итогам 2023 года увеличил чистую прибыль на 31,7% - до 11,461 млрд юаней ($1,59 млрд), сообщается в отчетности компании.

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25 марта 2024 года 12:52
"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг ИНГ Банку (Евразия) на уровне ruAA-
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25 марта 2024 года 12:44
Европейские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале короткой недели
Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ожидании новых катализаторов, способных определить направление рынка. Эта неделя будет короткой для большинства европейских бирж - в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными...    читать дальше
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25 марта 2024 года 12:42
Китай в январе-феврале снизил добычу угля на 4,2%
Производство угля в Китае в январе-феврале сократилось на 4,2% относительно того же периода прошлого года и составило 710 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны.

КНР за два месяца импортировала 74,52 млн тонн угля, что на 22,9% больше...
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25 марта 2024 года 12:34
"Дербентский коньячный комбинат" в 2023 году удвоил чистую прибыль
АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 761,023 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 20,3%, до 2,127 млрд...    читать дальше
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25 марта 2024 года 12:26
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "ФосАгро" на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" и облигаций компании на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании по-прежнему обусловлен очень сильными...    читать дальше
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