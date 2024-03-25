ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 92,6118 руб., евро - 100,217 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 92,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,19 коп.

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Внешнеторговый оборот Таджикистана со странами СНГ в январе-феврале 2024 года по сравнению с январем-февралем 2023 года увеличился на 16,3 %, или на $90,5 млн, сообщает Национальное информагентство "Ховар" со ссылкой на данные Агентства по статистике республики. За этот... За этот... читать дальше

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В январе-феврале объем выработанной в Китае электроэнергии увеличился на 8,3% относительно того же периода прошлого года и составил 1,49 трлн кВт.ч. Согласно данным Государственного статистического управления страны, в том числе генерация на ТЭС выросла на 9,7%, на ГЭС... Согласно данным Государственного статистического управления страны, в том числе генерация на ТЭС выросла на 9,7%, на ГЭС...

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В столице промышленные предприятия за семь лет нарастили объём производства более чем в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили объём производства больше чем в два раза", - написал Собянин в своем... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,15 пункта (1,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3237,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3262,18 (-0,35%) пункта,... читать дальше

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Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства РФ о введении запрета на оборот отдельных видов упаковки из ПЭТ, не подлежащей или затрудняющей переработку, с 1 сентября 2024 года. Согласно проекту документа, опубликованному на regulation.gov.ru, с сентября... Согласно проекту документа, опубликованному на regulation.gov.ru, с сентября... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал только австралийский индикатор. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено в том числе на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в... Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено в том числе на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 24 февраля по 25 марта) - 92,7314 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,42 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,73/96,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,22/105,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,5/95,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

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China Hongqiao Group Co., один из крупнейших в мире производителей алюминия, по итогам 2023 года увеличил чистую прибыль на 31,7% - до 11,461 млрд юаней ($1,59 млрд), сообщается в отчетности компании. Выручка выросла на 1,5% и составила 133,624 млрд... Выручка выросла на 1,5% и составила 133,624 млрд... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ИНГ Банк (Евразия) АО на уровне ruАА-. По рейтингу установлен "стабильный" прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ожидании новых катализаторов, способных определить направление рынка. Эта неделя будет короткой для большинства европейских бирж - в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными... читать дальше

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Производство угля в Китае в январе-феврале сократилось на 4,2% относительно того же периода прошлого года и составило 710 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны. КНР за два месяца импортировала 74,52 млн тонн угля, что на 22,9% больше... КНР за два месяца импортировала 74,52 млн тонн угля, что на 22,9% больше...

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АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 761,023 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 20,3%, до 2,127 млрд... Выручка увеличилась на 20,3%, до 2,127 млрд... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" и облигаций компании на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании по-прежнему обусловлен очень сильными... "Кредитный рейтинг компании по-прежнему обусловлен очень сильными... читать дальше

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