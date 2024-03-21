.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 364,8 млрд руб.
.
21 марта 2024 года 10:36
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 364,8 млрд руб.
|0
21 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 364,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1883,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 марта 2024 года 14:37
По итогам этого года рост контейнерного рынка РФ может составить 4-5%, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки "ТрансРоссия-2024". "Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:29
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и обещает усилить поддержку сферы технологических инноваций. Замглавы НБК Сюань Чаннэн заявил сегодня в ходе брифинга, что возможности для снижения нормы... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:21
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, исключением стал только рынок акций материкового Китая, который завершил день в небольшом минусе. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:21
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-673 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:13
Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в 2024 году планирует начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:05
В феврале т.г. Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, импортировала 6,025 млн тонн СПГ, что на 6% меньше, чем во 2-м месяце 2023 года, сообщило министерство финансов. Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:56
VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего комплекс сервисов для предпринимателей, говорится в отчетности группы за 2023 г., опубликованной в четверг. Сделка состоялась в IV квартале, за актив VK заплатила 11,625 млрд рублей, сказано в отчете. Исходя из этой... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:48
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell планирует сократить свою сеть АЗС на 500 единиц в 2024 году и на столько же - в 2025 г., говорится в сообщении компании. Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий.... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:35
Свыше двух десятков развязок модернизировали на МКАД за 12 лет, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. "Начиная с 2012 года на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и вылетных магистралей реконструировали 21 развязку", - говорится в... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:26
Путин пообещал сделать все для реализации нацпроектов, о которых говорилось в послании Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин после победы на выборах пообещал сделать все для реализации нацпроектов, о которых говорил в ходе послания Федеральному собранию. "Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании,... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:18
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут сегодня на оптимизме, что Федеральная резервная система США проведет три снижения процентных ставок в этом году. Доверие предпринимателей во Франции в марте выросло до 102 пунктов, что является максимумом... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,11 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3281,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3297,38 (+0,93%) пункта,... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 92,5533 руб.
Максимальное значение за месяц (с 20 февраля по 21 марта) - 92,5533 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,74 руб. Это автоматическое сообщение.
.21 марта 2024 года 13:04
Подъем фондового рынка США замедлится, а доходность гособлигаций может вырасти до конца текущего года, полагают участники опроса MLIV Pulse. Консенсус-прогноз 93 участников опроса предусматривает рост индекса S&P 500 до 5454 пунктов с текущих 5225 пунктов к концу 2024... читать дальше
.21 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 101,22/105,61 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,22/105,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос...
.21 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 21 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 94/95,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94/95,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.