21 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|март 2024
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|март 2024
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2024
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2024
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 марта
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2024
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2024 года 14:37
По итогам этого года рост контейнерного рынка РФ может составить 4-5%, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки "ТрансРоссия-2024".
"Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного... читать дальше
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21 марта 2024 года 14:29
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и обещает усилить поддержку сферы технологических инноваций.
Замглавы НБК Сюань Чаннэн заявил сегодня в ходе брифинга, что возможности для снижения нормы... читать дальше
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21 марта 2024 года 14:21
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, исключением стал только рынок акций материкового Китая, который завершил день в небольшом минусе.
Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления... читать дальше
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21 марта 2024 года 14:21
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-673 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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21 марта 2024 года 14:13
Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в 2024 году планирует начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки... читать дальше
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21 марта 2024 года 14:05
В феврале т.г. Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, импортировала 6,025 млн тонн СПГ, что на 6% меньше, чем во 2-м месяце 2023 года, сообщило министерство финансов.
Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:56
VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего комплекс сервисов для предпринимателей, говорится в отчетности группы за 2023 г., опубликованной в четверг.
Сделка состоялась в IV квартале, за актив VK заплатила 11,625 млрд рублей, сказано в отчете. Исходя из этой... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:48
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell планирует сократить свою сеть АЗС на 500 единиц в 2024 году и на столько же - в 2025 г., говорится в сообщении компании.
Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий.... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:35
Свыше двух десятков развязок модернизировали на МКАД за 12 лет, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.
"Начиная с 2012 года на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и вылетных магистралей реконструировали 21 развязку", - говорится в... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:26
Президент РФ Владимир Путин после победы на выборах пообещал сделать все для реализации нацпроектов, о которых говорил в ходе послания Федеральному собранию.
"Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании,... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:18
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут сегодня на оптимизме, что Федеральная резервная система США проведет три снижения процентных ставок в этом году.
Доверие предпринимателей во Франции в марте выросло до 102 пунктов, что является максимумом... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,11 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3281,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3297,38 (+0,93%) пункта,... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 20 февраля по 21 марта) - 92,5533 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,74 руб.
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2024 года 13:04
Подъем фондового рынка США замедлится, а доходность гособлигаций может вырасти до конца текущего года, полагают участники опроса MLIV Pulse.
Консенсус-прогноз 93 участников опроса предусматривает рост индекса S&P 500 до 5454 пунктов с текущих 5225 пунктов к концу 2024... читать дальше
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21 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,22/105,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос...
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21 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94/95,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...
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