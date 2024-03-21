ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 92,6861 руб., евро - 100,6139 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 100,6139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,92 коп.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 92,6861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,18 коп.

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По итогам этого года рост контейнерного рынка РФ может составить 4-5%, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки "ТрансРоссия-2024". "Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного... "Контейнерный рынок России адаптировался к изменившимся условиям. Динамика контейнерного... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и обещает усилить поддержку сферы технологических инноваций. Замглавы НБК Сюань Чаннэн заявил сегодня в ходе брифинга, что возможности для снижения нормы... Замглавы НБК Сюань Чаннэн заявил сегодня в ходе брифинга, что возможности для снижения нормы... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, исключением стал только рынок акций материкового Китая, который завершил день в небольшом минусе. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления... Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления... читать дальше

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1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-673 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в 2024 году планирует начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки... читать дальше

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В феврале т.г. Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, импортировала 6,025 млн тонн СПГ, что на 6% меньше, чем во 2-м месяце 2023 года, сообщило министерство финансов. Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть... Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть... читать дальше

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VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего комплекс сервисов для предпринимателей, говорится в отчетности группы за 2023 г., опубликованной в четверг. Сделка состоялась в IV квартале, за актив VK заплатила 11,625 млрд рублей, сказано в отчете. Исходя из этой... Сделка состоялась в IV квартале, за актив VK заплатила 11,625 млрд рублей, сказано в отчете. Исходя из этой... читать дальше

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Британо-нидерландская энергетическая компания Shell планирует сократить свою сеть АЗС на 500 единиц в 2024 году и на столько же - в 2025 г., говорится в сообщении компании. Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий.... Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий.... читать дальше

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Свыше двух десятков развязок модернизировали на МКАД за 12 лет, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. "Начиная с 2012 года на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и вылетных магистралей реконструировали 21 развязку", - говорится в... "Начиная с 2012 года на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и вылетных магистралей реконструировали 21 развязку", - говорится в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин после победы на выборах пообещал сделать все для реализации нацпроектов, о которых говорил в ходе послания Федеральному собранию. "Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании,... "Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут сегодня на оптимизме, что Федеральная резервная система США проведет три снижения процентных ставок в этом году. Доверие предпринимателей во Франции в марте выросло до 102 пунктов, что является максимумом... Доверие предпринимателей во Франции в марте выросло до 102 пунктов, что является максимумом... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,11 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3281,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3297,38 (+0,93%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 20 февраля по 21 марта) - 92,5533 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,74 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Подъем фондового рынка США замедлится, а доходность гособлигаций может вырасти до конца текущего года, полагают участники опроса MLIV Pulse. Консенсус-прогноз 93 участников опроса предусматривает рост индекса S&P 500 до 5454 пунктов с текущих 5225 пунктов к концу 2024... Консенсус-прогноз 93 участников опроса предусматривает рост индекса S&P 500 до 5454 пунктов с текущих 5225 пунктов к концу 2024... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,22/105,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94/95,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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