Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,5721 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,1575 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22425 сделок. Объем торгов составил 82879,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,25 руб. за доллар США.

20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,73 коп. и составил 92,5721 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60757,339 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 421,468 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,17 коп. и составил 12,8213 руб. Минимальный курс юаня составил 12,763 руб., максимальный - 12,861 руб. Было заключено 55153 сделки. Объем торгов составил 127280,16... Минимальный курс юаня составил 12,763 руб., максимальный - 12,861 руб. Было заключено 55153 сделки. Объем торгов составил 127280,16...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,73 коп. и составил 92,5721 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1575 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22425 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1575 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22425 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,15 коп. и составил 100,556 руб. Минимальный курс евро составил 100,0025 руб., максимальный - 100,8 руб. Было заключено 12433 сделки. Объем торгов составил 46954,33... Минимальный курс евро составил 100,0025 руб., максимальный - 100,8 руб. Было заключено 12433 сделки. Объем торгов составил 46954,33...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2024 года вырос до минус 7% с минус 13% в 4-м и 3-м кварталах 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). (опрос был проведен с 1 по 10... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 марта практически не изменились относительно предыдущей недели, незначительно повысившись на 0,04%, после того как символически снизились на 0,02% с 5 по 11 марта и с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2024 года выросли на 0,9% после снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).. Опрошенные... Опрошенные... читать дальше

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Инфляция в РФ с 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06% после нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 18 марта составил 0,11%, с начала года -... С начала месяца рост цен в РФ к 18 марта составил 0,11%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным ростом на фоне позитивной внешней фондовой конъюнктуры, но упавшей нефти и осторожной позиции покупателей в преддверии итогов заседаний Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница) по ключевым ставкам. В Азии сегодня преобладала... В Азии сегодня преобладала... читать дальше

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Страховая емкость, которую российские страховщики смогут сформировать в сегменте киберстрахования, ограничена 10 млрд рублей на первом этапе после принятия закона на эту тему, такую оценку привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2023 году получило 113 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 55,8 млрд руб. чистого убытка в 2022 году (оба показателя учитывают курсовые разницы), сообщила компания. Результата удалось достичь "в основном... Результата удалось достичь "в основном... читать дальше

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Клиенты банков смогут обратиться в Банк России для исключениях их реквизитов из базы данных ЦБ о подозрительных операциях. Проект такого указания опубликован на сайте регулятора. ЦБ ведет базу данных о подозрительных операциях на основе информации, полученной от банков... ЦБ ведет базу данных о подозрительных операциях на основе информации, полученной от банков... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1952 тыс. баррелей - до 445,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3310 тыс. баррелей и составили 230,773 млн... читать дальше

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Китай в феврале 2024 года импортировал 9,1 млн тонн российской нефти на $5,13 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Доля российского сырья в общем объеме импорта Китая за февраль (44,14 млн тонн) - 20,6%. Месяцем ранее Китай импортировал 8,62... Месяцем ранее Китай импортировал 8,62... читать дальше

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Доля фальсифицированного топлива в России снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госкомиссии по антиконтрафакту. В ходе заседания обсуждалось противодействие обороту незаконного... В ходе заседания обсуждалось противодействие обороту незаконного... читать дальше

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Недропользователи, в частности "Полюс", АК "АЛРОСА" и "Норникель", проявляют интерес к региональному этапу геологоразведки, который традиционно финансировался государством, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды. Закон, который наделяет частные компании правом заниматься... Закон, который наделяет частные компании правом заниматься... читать дальше

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