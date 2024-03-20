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Госдума РФ приняла в 1-м чтении проект поправок к закупочному законодательству (N547583-8), регламентирующих вопросы импортозамещения. "Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе",... читать дальше

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В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $95,29 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 21 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 143,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в законе об официальном статистическом учете правовые основы работы ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных". Документ предполагает установление механизма сбора отчетности через... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58,57 коп. и составил 100,6006 руб. Минимальный курс евро составил 100,385 руб., максимальный - 100,7475 руб. Была заключена 3321 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 100,385 руб., максимальный - 100,7475 руб. Была заключена 3321 сделка. Объем торгов составил...

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Выручка Tencent по итогам 2023 года увеличилась почти на 10% и составила 609 млрд юаней ($86 млрд), сообщается в отчетности китайского интернет-гиганта. Операционная прибыль выросла на 44% - до 160,1 млрд юаней ($22,6 млрд). Рентабельность по ней поднялась до 26% с 20%... Операционная прибыль выросла на 44% - до 160,1 млрд юаней ($22,6 млрд). Рентабельность по ней поднялась до 26% с 20%... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия). Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20... Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 15 марта, увеличился на 13 базисных пунктов, рост зафиксирован впервые за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,85 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3286,59... читать дальше

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Нефть усилила снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем... Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 90,3178% от номинала, что соответствует доходности 13,43% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Данные о динамике зарплат, производительности труда и корпоративных прибылей в еврозоне за ближайшие месяцы определят, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет приступить к снижению ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления на... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в январе-феврале выросло на 11% относительно того же периода прошлого года и составило 1,53 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше

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Госдума приняла закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Документ (N327269-8) был внесен в апреле 2023 г. и существенно... Документ (N327269-8) был внесен в апреле 2023 г. и существенно... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в январе 2024 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло также 0,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли... читать дальше

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