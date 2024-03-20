20 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2024
|10:00
|Цены производителей в Германии
|февраль 2024
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|январь 2024
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 марта
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2024
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20 марта 2024 года 15:39
Госдума РФ приняла в 1-м чтении проект поправок к закупочному законодательству (N547583-8), регламентирующих вопросы импортозамещения. "Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе",... читать дальше
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20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $95,29 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 143,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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20 марта 2024 года 15:23
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в законе об официальном статистическом учете правовые основы работы ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных". Документ предполагает установление механизма сбора отчетности через... читать дальше
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20 марта 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58,57 коп. и составил 100,6006 руб.
Минимальный курс евро составил 100,385 руб., максимальный - 100,7475 руб. Была заключена 3321 сделка. Объем торгов составил...
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20 марта 2024 года 15:04
Выручка Tencent по итогам 2023 года увеличилась почти на 10% и составила 609 млрд юаней ($86 млрд), сообщается в отчетности китайского интернет-гиганта.
Операционная прибыль выросла на 44% - до 160,1 млрд юаней ($22,6 млрд). Рентабельность по ней поднялась до 26% с 20%... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:56
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).
Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:48
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 15 марта, увеличился на 13 базисных пунктов, рост зафиксирован впервые за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:45
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,85 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3286,59... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:39
Нефть усилила снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:29
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 90,3178% от номинала, что соответствует доходности 13,43% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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20 марта 2024 года 14:19
Данные о динамике зарплат, производительности труда и корпоративных прибылей в еврозоне за ближайшие месяцы определят, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет приступить к снижению ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления на... читать дальше
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20 марта 2024 года 13:53
Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в январе-феврале выросло на 11% относительно того же периода прошлого года и составило 1,53 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше
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20 марта 2024 года 13:42
Госдума приняла закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
Документ (N327269-8) был внесен в апреле 2023 г. и существенно... читать дальше
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20 марта 2024 года 13:34
Объемы строительства в еврозоне в январе 2024 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло также 0,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли... читать дальше
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