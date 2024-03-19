.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,7796 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7065 руб., максимальный - 12,839 руб. Было заключено 63898 сделок. Объем торгов составил 143820,58... Минимальный курс юаня составил 12,7065 руб., максимальный - 12,839 руб. Было заключено 63898 сделок. Объем торгов составил 143820,58...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,51 коп. и составил 92,2848 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,685 руб., максимальный - 92,67 руб. Было заключено 26057 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,685 руб., максимальный - 92,67 руб. Было заключено 26057 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,46 коп. и составил 100,1745 руб. Минимальный курс евро составил 99,705 руб., максимальный - 100,66 руб. Было заключено 5475 сделок. Объем торгов составил 24736,3 млн... Минимальный курс евро составил 99,705 руб., максимальный - 100,66 руб. Было заключено 5475 сделок. Объем торгов составил 24736,3 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением Индекса МосБиржи на 1%, РТС - на 1,6%. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, китайский... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, китайский... читать дальше

.

Сенаторы РФ разработали законопроект о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на сумму в 1,4 млн рублей, сообщили в Совете Федерации. "Создание предусмотренного законопроектом компенсационного механизма будет... "Создание предусмотренного законопроектом компенсационного механизма будет... читать дальше

.

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на... В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на... читать дальше

.

Резиденты РФ и их подконтрольные структуры смогут получить выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, учет которых ведется в зарубежной инфраструктуре, накопившиеся с весны 2022 года на счетах типа "С" иностранных номинальных держателей и платежных агентов, на свои рублевые... читать дальше

.

Латвия предлагает при подготовке очередного, четырнадцатого пакета санкций Евросоюза против России включить в него запрет на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной продукции, а также экспорт в РФ и транзит используемого в оборонной промышленности сырья - марганцевой руды и... читать дальше

.

Цены на нефть растут во вторник, трейдеры пытаются оценить перспективы баланса спроса и предложения на мировом рынке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск составила $87,28 за баррель, что на $0,39 (0,45%)... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск составила $87,28 за баррель, что на $0,39 (0,45%)... читать дальше

.

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG ожидает снижения объема заказов в подразделении цифровых решений для промышленности в текущем фингоду, заявил главный финансовый директор Siemens Ральф Томас в ходе конференции Bank of America в Лондоне во... читать дальше

.

Минфин РФ разработал проект постановления правительства, предусматривающий увеличение лимитов по льготным ипотечным программам, говорится в сообщении министерства. Лимит по программе "Семейная ипотека" предлагается поднять на 200 млрд рублей, до 4,84 трлн рублей. По... Лимит по программе "Семейная ипотека" предлагается поднять на 200 млрд рублей, до 4,84 трлн рублей. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,28 коп. и составил 12,7794 руб. Минимальный курс юаня составил 12,705 руб., максимальный - 12,834 руб. Было заключено 23375 сделок. Объем торгов составил 68787,29... Минимальный курс юаня составил 12,705 руб., максимальный - 12,834 руб. Было заключено 23375 сделок. Объем торгов составил 68787,29...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,74 коп. и составил 92,1157 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,67 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 4743 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,67 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 4743 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, входит в инжиниринговый дивизион ГК "Росатом") в 2023 году получило чистую прибыль в размере 75,4 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка АСЭ выросла в 2023 году в 1,7 раза,... Выручка АСЭ выросла в 2023 году в 1,7 раза,... читать дальше

.

Россельхозбанк (РСХБ) в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза, до рекордных 31,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка. Чистые процентные доходы банка выросли в 1,8 раза год к году, до 129,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась на 1... Чистые процентные доходы банка выросли в 1,8 раза год к году, до 129,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась на 1... читать дальше

.

Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) в четвертом квартале увеличил выручку на 10,9% относительно того же периода годом ранее - до 73,244 млрд юаней, сообщается в отчетности компании. В том числе доход от поставок смартфонов повысился на... В том числе доход от поставок смартфонов повысился на... читать дальше

.