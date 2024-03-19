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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 91,9829 руб., евро - 100,2432 руб.
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19 марта 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 91,9829 руб., евро - 100,2432 руб.
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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 91,9829 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 100,2432 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,14 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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