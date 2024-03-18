Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9997 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,31 руб., максимальный - 93,435 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил 88178,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,9175 руб. за доллар США.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,54 коп. и составил 91,9997 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61717,422 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 24,378 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,54 коп. и составил 91,9997 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,31 руб., максимальный - 93,435 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,31 руб., максимальный - 93,435 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 12,7483 руб. Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,938 руб. Было заключено 76194 сделки. Объем торгов составил 147661,96... Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,938 руб. Было заключено 76194 сделки. Объем торгов составил 147661,96...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,75 коп. и составил 100,2091 руб. Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 101,695 руб. Было заключено 8485 сделок. Объем торгов составил 27305,57... Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 101,695 руб. Было заключено 8485 сделок. Объем торгов составил 27305,57...

.

Прибыль ПАО "Россети Центр" в прошлом году выросла с 4,9 до 7,9 млрд руб., сообщается в отчетности компании по МСФО. Таким образом, показатель увеличился в 1,6 раза. EBITDA при этом составила почти 29,4 млрд руб. после 24,66 млрд руб. годом ранее. Выручка компании... Выручка компании... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи просел ниже 3300 пунктов из-за укрепления рубля. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX... читать дальше

.

Банк Японии, вероятно, повысит ключевую процентную ставку по итогам двухдневного заседания, которое завершится во вторник, что положит конец политике отрицательных ставок, действующей с февраля 2016 года, пишет газета Nikkei. В настоящее время краткосрочная процентная... В настоящее время краткосрочная процентная... читать дальше

.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. "По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние... читать дальше

.

Объем ВВП Белоруссии по итогам января-февраля 2024 года составил 34,5 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 4% по сравнению с показателем января-февраля прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП в... Индекс-дефлятор ВВП в... читать дальше

.

Инфляционные ожидания россиян в марте снизились до 11,5% Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте... Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте... читать дальше

.

Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году реализовала 858,99 тыс. тонн мяса курицы, что на 18,1% больше, чем в 2022 году (727,35 тыс. тонн), сообщается в годовом отчете компании. На рост показателя в основном повлияло... На рост показателя в основном повлияло... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем того ожидает рынок, показывают результаты опроса ученых-экономистов, проведенного Financial Times. Свыше двух третей респондентов отметили, что в... Свыше двух третей респондентов отметили, что в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,79 коп. и составил 12,7567 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6505 руб., максимальный - 12,945 руб. Было заключено 19102 сделки. Объем торгов составил 42246,88... Минимальный курс юаня составил 12,6505 руб., максимальный - 12,945 руб. Было заключено 19102 сделки. Объем торгов составил 42246,88...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,96 коп. и составил 92,0283 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2875 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 5028 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,2875 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 5028 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в прошлом году составила 19,44 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это в 1,7 раза больше результата 2022 года. Выручка за период составила 228 млрд руб. против 198,28 млрд руб. годом ранее, себестоимость -... Выручка за период составила 228 млрд руб. против 198,28 млрд руб. годом ранее, себестоимость -... читать дальше

.

Фондовые индексы США активно поднимаются в начале торгов в понедельник, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают новости крупных компаний. Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут... Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут... читать дальше

.