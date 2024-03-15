Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 317,6 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 317,6 млрд руб.

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Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Белоруссии по итогам 2023 года составило $1,02 млрд (1,4% ВВП) против профицита в $2,54 млрд (3,4% ВВП) в 2022 году, говорится в отчете Нацбанка страны. В четвертом квартале дефицит текущего счета был равен... В четвертом квартале дефицит текущего счета был равен... читать дальше

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Германская Wintershall Dea AG создала специальную дочернюю компанию Wintershall Dea Global Holding GmbH для структурирования сделки по продаже нероссийских активов британской компании Harbour Energy plc. Как сообщает Moody's Ratings, на Wintershall Dea Global Holding... Как сообщает Moody's Ratings, на Wintershall Dea Global Holding... читать дальше

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Совокупные сборы по ОСАГО в 2023 году выросли на 19% и составили 323,7 млрд рублей против 273,1 млрд рублей годом ранее, такие данные годовой статистики приводит Российский союз автостраховщиков (РСА). Общие выплаты по договорам ОСАГО за тот же период увеличились на 3% и... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении платформы электронной торговли AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba, из-за опасений, что компания не принимает адекватных мер для предотвращения распространения нелегальных товаров и... читать дальше

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5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-668 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8703% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,84% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,84% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Сибирские предприятия в 2023 году экспортировали 1 тыс. 143 тонны джемов и варенья, что на 38% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. "Основными покупателями сибирских сладостей были Казахстан, Монголия и Китай. Всего же товар... "Основными покупателями сибирских сладостей были Казахстан, Монголия и Китай. Всего же товар... читать дальше

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Японские Nissan Motor и Honda Motor объявили сегодня о подписании меморандума о взаимопонимании, в соответствии с которым они начнут оценку целесообразности стратегического партнерства в сфере электромобилей. Улучшение экологических технологий и программного обеспечения... Улучшение экологических технологий и программного обеспечения... читать дальше

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ФГБУ "Россельхозцентр" (РСЦ), подведомственное Минсельхозу, приступило к разработке программы внедрения в отрасли агродронов, предусматривающей оказание услуг по их использованию. Согласно сообщению РСЦ, реализация программы рассчитана на 2024-2026 годы и предполагает... Согласно сообщению РСЦ, реализация программы рассчитана на 2024-2026 годы и предполагает... читать дальше

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Стоимость новых домов в Китае в феврале сократилась по итогам восьмого месяца подряд. Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,4% относительно февраля прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Это максимальные... Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,4% относительно февраля прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Это максимальные... читать дальше

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В следующем году планируется создать платформу для выпуска отечественного электромобиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В 2025 году - создание платформы для выпуска отечественного электромобиля", - говорится в презентации заммэра,... "В 2025 году - создание платформы для выпуска отечественного электромобиля", - говорится в презентации заммэра,... читать дальше

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Индия в январе 2024 года импортировала 2,137 млн тонн сжиженного природного газа, что на 48% больше, чем в январе 2023 года (1,441 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности государства. Это максимальный уровень за последние 7 месяцев (с мая 2023... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта составил 18 трлн 064,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 1 марта денежная база в России равнялась 17 трлн 975,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,5%, или на 89,7 млрд... На 1 марта денежная база в России равнялась 17 трлн 975,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,5%, или на 89,7 млрд... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в феврале 2024 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 3% в годовом выражении после роста на 3,1% в январе, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Ранее сообщалось о росте цен на... читать дальше

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Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom покупает за 8 млрд евро Vodafone Italia, итальянское подразделение британской Vodafone. Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Swisscom планирует... Swisscom планирует... читать дальше

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АО "Почта России" в 2024 году планирует запустить пять логистических центров в Хабаровске, Краснодаре, Уфе, Челябинске и Воронеже, говорится в сообщении компании. Объем инвестиций в логоцентры компания не уточняет. Отмечается, что на их базе компания будет обрабатывать... Объем инвестиций в логоцентры компания не уточняет. Отмечается, что на их базе компания будет обрабатывать... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,4 пункта (0,042%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3298,4 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,95 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,95 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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